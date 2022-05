Rechaza IEEG impugnación del PAN a diputaciones para grupos minoritarios

Guanajuato.- Con el voto en contra y duros cuestionamientos de tres consejeras por considerar que no había sustento, otros cuatro consejeros del IEEG confirmaron la resolución del 8 de marzo que ordena a los partidos otorgar diputaciones locales a migrantes, afromexicanos, discapacitados y de la comunidad LGBTI, como acciones afirmativas.

Esto significa que desecharon la impugnación que había interpuesto el PAN contra dicha resolución. La decisión originó una discusión de hora y media.

En contra votaron las consejeras: Beatriz Tovar, Sandra Prieto, y Nora García Huitrón. A favor: la presidenta Brenda Canchola, Antonio Ortiz, Luis Gabriel Mota y Concepción Aboites Sámano.

Raúl Luna Gallegos, representante del PAN, se inconformó y expresó: “Me parece arbitrario que la forma en que se justifica es porque básicamente el instituto tiene facultades amplias y porque el instituto puede. Eso significa que carece de motivación el acuerdo”.

Refirió que 1.8 % de la población es afrodescendiente. Si un diputado representa al 2.4% no existe una razonabilidad en lo decidido por el IEEG porque esto implicaría tener una sobrerepresentación de un grupo minoritario.

Recordó que hay personas afrodescendientes que participaron en el proceso electoral pasado, por lo que no hay ningún obstáculo para que participen nuevamente sin necesidad de lo decidido por el Instituto.

A la consejera Nora García Huitrón le pareció desafortunado lo que resolvieron. Le llamó la atención una parte de la resolución donde dice que no hay un asidero jurídico, por lo que están resolviendo de manera libre.

“Entonces, si las acciones afirmativas no están aplicadas expresamente, ¿por qué para obedecer el criterio del tribunal para unas y para otras no?, me parece una gran incongruencia, por eso me separo del contenido de la resolución”.