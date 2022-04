León, Guanajuato.- El Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato A.C. considera como una mala idea optar por el control de precios en el sector alimentos para contener la inflación.

“A nosotros no nos convendría que fuera un control de precios porque lo que podría provocar de manera negativa es una desincentivación de la producción, si me estableces el valor de un producto que yo voy a sembrar y con el costo de los insumos va a valer un precio y no me sale, lo que dejo es de producirlo”, opinó Francisco López Tostado, presidente del Consejo Agroalimentario de Guanajuato.

Esta semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puso sobre la mesa el tema del control de precios en alimentos para contener la inflación.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Lo que sí ayudaría, sugirió, es un pacto entre los integrantes de toda la cadena agroalimentaria para sacrificar en donde sea posible los márgenes de ganancia.

“Lo que tenemos que hacer es revisar muy bien la distribución de las rentas en la cadena y todos hacer un esfuerzo en reducir lo más posible las utilidades para poder ofertar productos a mejor precio”, opinó el empresario agroalimentario entrevistado en el evento del 7mo. Foro Nacional de Lechería, en Poliforum León.

Los productores no pueden comprometerse a producir perdiendo, puntualizó.

“Si todos nos sensibilizamos, si nos sentamos y hablamos de cuánto podría yo estar sacrificando de mis utilidades, creo que las cosas podrían caminar. Y también con una correspondencia de apoyos en los temas más relevantes: sanidad, desarrollo y transferencia tecnológica, y en el acompañamiento en el financiamiento”, indicó.

Para contrarrestar la inflación en los insumos, como los fertilizantes que han elevado sus precios drásticamente (el ejemplo es la urea que pasó en un año de 7 u 8 mil pesos a 25 mil pesos por tonelada), manifestó que la alternativa es combinar el acceso a esos fertilizantes por unos de menor valor pero con el mismo efecto.

Respecto al impacto en la producción del campo de Guanajuato, comentó:

Empezamos la cosecha del otoño-invierno con el trigo, la cebada, la avena, y vamos a evaluar si los productores acabaron sembrando las hectáreas normales y los rendimientos no se vieron afectados por una disminución en la fertilización”.

En Guanajuato entre riego y temporal se siembra alrededor de 400 mil hectáreas.

TE PUEDE INTERESAR: Inflación alcanza el mayor incremento en 21 años

ADEMÁS: Inseguridad encarece precios de los alimentos en Guanajuato

TAMBIÉN PUEDES LEER: Analizan un mecanismo para controlar incremento en los precios

AM