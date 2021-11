León, Guanajuato.- En Guanajuato el progreso social, es decir la calidad de vida, no es para presumir.

El nuevo reporte del Índice de Progreso Social (IPS) publicado este miércoles 17 por la organización “México, ¿cómo vamos?”, en el ranking 2020 ubica al estado de Guanajuato en el lugar 22 entre las 32 entidades federativas. Es decir, otras 21 entidades resultaron mejor evaluadas, mientras que sólo estamos mejor que 10.

Las cinco entidades con mejor desempeño son: Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México y Yucatán. Por otra parte, las cinco entidades con peor desempeño son: Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Guanajuato se ubica en la posición 21 en salud y bienestar en el nuevo reporte del Índice de Progreso Social (IPS). Foto: Staff AM.

En esta entrega “México, ¿cómo vamos?, junto a la iniciativa Social Progress Imperative, presenta una serie desde el 2015 con cifras revisadas por entidad federativa. En el histórico Guanajuato se ubica en las siguientes posiciones por año: lugar 28 (2015), en 19 (2016), en 18 (2017), 20 (2018 y 2019) y en el 22 en 2020.

El Índice de Progreso Social es una métrica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible capturados en tres componentes: 1) Necesidades Humanas Básicas; 2) Fundamentos del Bienestar; 3) Oportunidades. Se divide en 12 subcomponentes y 54 variables que son evaluadas con base en datos oficiales, como los del Inegi.

“Aunque esta medida es independiente de indicadores económicos, no busca reemplazarlos sino complementarlos. Su propósito principal es evaluar aquellas preguntas que realmente importan en la vida de las personas: ¿tengo un hogar que me brinde protección?, ¿tengo suficiente para comer?, ¿tengo acceso a educación?”, explica.

LEE ADEMÁS: PEF 2022: Guanajuato tendrá 5.8% más de recurso federal.

El puntaje general de Guanajuato en el IPS 2020 es de 60.9 sobre 100. En cuanto al PIB per cápita el dato es de $113,810 para ubicarse en el lugar 17 de 32 entidades.

En los tres componentes del IPS Guanajuato está en el lugar 17 en “Necesidades Humanas Básicas”, 21 en “Fundamentos del Bienestar”, y 27 en “Oportunidades’’.

En la presentación oficial del estudio, realizada en la CDMX, se aclaró que no necesariamente el índice refleja el impacto de la pandemia del COVID-19, pues algunos de los indicadores en que se basa todavía no incluyen esa información.

Así vamos en Guanajuato

El reporte también pone un semáforo verde, amarillo o rojo de fortalezas y debilidades. En el caso de Guanajuato el desempeño se evalúa junto al de 10 entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.

Si el puntaje rebasa la mediana del grupo se considera en verde (desempeño superior); cuando es menor a la mediana es rojo (inferior). Y si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar es amarillo (rango esperado).

En el total de los 54 indicadores evaluados de los tres componentes, Guanajuato únicamente aparece calificado en color verde en tres datos: tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas y en tasa de obesidad.

LEE ADEMÁS: Seguridad Guanajuato: repuntan narcomenudeo, extorsión y violación.

En color rojo se reportan siete indicadores: carencia por acceso a la alimentación, homicidios, hogares con computadoras, jóvenes que no estudian ni trabajan, incidencia de corrupción, tasa de alfabetización en personas con discapacidad y escolaridad promedio de mujeres. El resto de los indicadores están en amarillo.

El IPS a nivel global analiza el progreso en 168 países, México es el lugar 68.

Gobiernos, tomen nota

“Si bien un nivel alto de PIB per cápita es una condición necesaria para el progreso social, no es suficiente si no se acompaña de políticas públicas cuyo objetivo sea aprovechar los recursos económicos disponibles de una forma sostenible para impulsar el desarrollo inclusivo”, apunta el estudio.

LEE ADEMÁS: Guanajuato es líder en justicia alternativa.

Sofía Ramírez Aguilar, directora general de “México, ¿cómo vamos?”, explicó que el progreso social se mide con independencia del crecimiento económico, pues las causas de la desigualdad social se encuentran en todo un sistema que no funciona.

“No todo está perdido, necesitamos trabajar para recuperarnos, para lo cual se necesita un compromiso de los gobiernos y de las empresas. Y también de la ciudadanía que debe exigir políticas públicas con diagnóstico, no ocurrencias”, citó.

RANKING DEL ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL Lugar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Nuevo León CDMX CDMX CDMX CDMX Nuevo León 2 CDMX Nuevo León Nuevo León Nuevo León Nuevo León Querétaro 3 Querétaro Baja California Querétaro Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes 4 Aguascalientes Aguascalientes Sonora Sonora Yucatán CDMX 5 Sonora Querétaro Aguascalientes Querétaro Querétaro Yucatán

GUANAJUATO EN EL RANKING... 2015 2016 2017 2018 2019 2020 28 19 18 20 20 22

PROGRESO SOCIAL EN GUANAJUATO Indicador 2020 Puntaje Posición Índice de Progreso Social 60.9 22 PIB per cápita $113,810 17

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS EN GUANAJUATO Indicador Puntaje Posición 1) Necesidades Humanas Básicas 68.8 17 Nutrición y cuidados médicos básicos 68.1 6 Agua y saneamiento 77 16 Vivienda 94.2 12 Seguridad personal 35.9 28

FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR EN GUANAJUATO Indicador Puntaje Posición 2) Fundamentos del Bienestar 60 21 Acceso a conocimientos básicos 33.8 18 Acceso a información y comunicaciones 66.5 24 Salud y bienestar 50.4 21 Calidad medioambiental 89.2 12

OPORTUNIDADES EN GUANAJUATO Indicador Puntaje Posición 3) Oportunidades 54 27 Derechos personales 62 28 Libertad de personal y de elección 40.9 24 Inclusión 60.9 26 Acceso a educación superior 52 27

LALC

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos