León, Guanajuato.- Guanajuato ocupa el sexto lugar a nivel nacional en número de reclamaciones contra las Afores recibidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La Condusef informó que de enero a diciembre del 2021, del total de 8 mil 739 reclamaciones para las Afores, la Ciudad de México ocupó el primer lugar con mil 153 casos, lo que representa el 13%; le siguió el Estado de México con mil 5 (12%), Chihuahua con 528 (6%), Jalisco con 463 (5%) y Guanajuato con 404 (5%).

Las causas de mayor reclamación fueron: solicitud de trámite no atendida o no concluida (55%), unificación de cuentas no atendidas o no concluidas (6%), inconformidad con el monto del retiro de liquidación (6%), separación de cuentas no concluidas o no atendidas (6%), traspaso afore-afore no atendida o no concluida(5%), otras causas (23%).

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

LEE ADEMÁS: Atiende Condusef Guanajuato más de 3 mil quejas de enero a agosto de 2020.

En la delegación de la Condusef Guanajuato se informó que la Afore que más reclamaciones tiene a nivel nacional es Afore XXI Banorte con el 22%; le sigue Afore Azteca con el 12%; Afore Principal, Citibanamex y Coppel con el 12%; InverCapAfore 9%, Futuro Afore 8%; Sura y PensionIssste con el 2% e Inbursa con el 2%.

La Condusef también dio a conocer las instituciones que resuelven más a favor del usuario son InvertCapAfore con el 75%, Coppel 73%, Citibanamex 60%, Sura 43%, Inbursa 39% y Afore XXI Banorte con el 15%.

LALC