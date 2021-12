León, Guanajuato.- Guanajuato fue el Estado que registró un mayor golpe a sus finanzas públicas al cambiar en 2012 de una tenencia obligatoria en todo el País a un impuesto de carácter estatal, que en la entidad dejó de cobrarse de manera generalizada.

En el periodo del 2012 al 2019 en 13 Estados la recaudación total por ingresos vehiculares (incluye tenencia, refrendo y derechos vehiculares) cayó, los más afectados fueron Guanajuato con -719 millones y Chiapas con -443 millones.

Así lo reporta el reciente estudio titulado “Ingresos Vehiculares y Tenencia: hacia el fortalecimiento de la independencia fiscal local”, publicado por México Evalúa.

CDMX, Jalisco, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Sonora, Tlaxcala, Baja California, Morelos, Aguascalientes, Campeche, Chiapas y Guanajuato “desperdiciaron por completo el empuje de los autos para mejorar su independencia fiscal”.

Allí está Guanajuato, cuyo parque vehicular aumentó en 113 por ciento pero sus ingresos por impuestos vehiculares cayeron 39.5 por ciento”, reporta el estudio.

En la recaudación por vehículo, los Estados con pérdidas mayores a mil pesos fueron ocho. El más afectado, Chiapas (-1,720 pesos). Le siguen Quintana Roo (-1,591 pesos), la Ciudad de México (-1,528) y Guanajuato (-1,450).

En los otros 19 Estados sí lograron aumentar su recaudación de ingresos vehiculares bajo el régimen estatal, destacando por orden de magnitud Edomex (5,864 mdp), Puebla (1,386 mdp), Coahuila (993 mdp) y Nuevo León (963 mdp).

El número creciente de autos en circulación empujó a la alza esos ingresos, aunque sólo en cuatro la tasa de crecimiento de la recaudación fue superior al crecimiento del parque vehicular:

Puebla

Coahuila

Durango y

Baja California Sur

El cobro de la tenencia

En México el Impuesto sobre Tenencia es determinado y recaudado exclusivamente por los gobiernos estatales a partir de 2012. En 2007 se notificó la eliminación de la tenencia federal para dar tiempo a los estados para que sus congresos locales contemplaran la posibilidad de adoptar dicho gravamen como un impuesto estatal.

En 2019 únicamente 15 Estados tenían vigente el cobro de tenencia, pero varios de ellos regulan la aplicación de estímulos fiscales para beneficiar a los ciudadanos ‘cumplidores’, con los que en ocasiones se condona el 100% del impuesto.

En Guanajuato la tenencia se dejó de cobrar y fue hasta el 2019 que se aprobó el impuesto sobre vehículos de lujo si el valor factura es mayor a $580,000 incluyendo IVA. No se grava a los vehículos con más de diez años de antigüedad y el impuesto se paga solamente por la diferencia y no por todo el valor. El impuesto inicial es por un 3% disminuye cada año gradualmente hasta ya no pagarse en diez años.

Ese cobro, según Finanzas del Estado, sólo impacta al 2% del padrón vehicular.

En la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el 2022 en impuestos estatales no se proponen nuevos ni se incrementan las tasas actuales.

Potencial recaudatorio

Los estados y municipios en México sólo recaudaron mediante impuestos propios el 0.7% del PIB, lo que significa que la independencia fiscal -esto es, la proporción de impuestos propios frente a transferencias del Gobierno federal- es de las más rezagadas entre los países de la OCDE y también de América Latina.

En el caso de Guanajuato en 2019 alrededor del 9% de los ingresos totales son propios, por debajo del promedio nacional del 10.6%. Lugar 19 a nivel nacional.

Incluso entre el 2010 y el 2019 la independencia fiscal estatal bajó en un 1.3%.

El estudio reporta que, con la reinstalación de la tenencia, seis entidades federativas concentran el 52% (63,995 mdp) del potencial total por ingresos vehiculares:

Ciudad de México

Estado de México

Jalisco

Nuevo León

Michoacán y

Guanajuato

Guanajuato en 2019 registró ingresos vehiculares por $1,322 millones de pesos y tienen un potencial recaudatorio con tenencia de hasta 5 mil 081 millones de pesos, esto es que podría incrementar su ingreso hasta en 3 mil 759 millones de pesos.

La propuesta

El estudio de México Evalúa, encabezado por Edna Jaime, advierte que la caída de los precios del petróleo de 2015 y las contracciones económicas de 2019 y 2020 han impactado en la restricción de recursos para las entidades amenazando la estabilidad financiera local, la provisión de servicios e incluso el pacto federal.

Aunque aclara que un impuesto como el de la tenencia “no puede surgir de la nada”.

“Es necesario que la Federación lo incentive desde la Ley de Coordinación Fiscal, ya sea obligando a su cobro y/o premiando el esfuerzo fiscal mostrado a nivel estatal. Esto podría ayudar a reducir el costo político que los Estados pagarían si decidieran retomar este impuesto de forma aislada”, apunta.

Eso sí, deben ser los Estados los que decidan cuánto cobrar, así como el sentido de los estímulos fiscales. E incluso la posible participación de municipios en el cobro.

Cambio en la recaudación de ingresos vehiculares

(Variación absoluta en millones de pesos de 2019)

Los que ganaron

Estado de México 5,864

Puebla 1,386

Coahuila 993

Nuevo León 963

Michoacán 587

Los que perdieron

Morelos -95

Baja California -111

Quintana Roo -115

Chiapas -443

Guanajuato -719

Recaudación sin y con tenencia en Guanajuato

(Millones de pesos)

Ingresos vehiculares totales 2019 Potencial Diferencia

Tenencia 87 3,905 3,819

Refrendo 877 835 -42

Otros derechos 358 341 -17

Totales 1,322 5,081 3,759

