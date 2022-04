León, Guanajuato.- Con la queja levantada por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en el caso de Ángel Yael, el estudiante de la Universidad de Guanajuato (UG) que fue asesinado por un elemento de la Guardia Nacional, ya suman 48 quejas de violaciones a derechos humanos en la entidad.

Según el registro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta diciembre del 2021 habría 47, y con la muerte del estudiante se agrega una más con número de oficio 439/22-B.

ADEMÁS: Líderes empresariales condenan asesinato del estudiante Ángel Yael

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En el informe, del cual AM tiene registro, se detalla que las quejas de violación de Derechos Humanos en el país asciende a 763 desde que se creó esta corporación, con la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En los eventos que señala el informe en Guanajuato estuvieron involucrados 99 elementos, y sumados los cinco del caso de Ángel, suman 104 elementos.

Quejas terminan en orientación

El 80 por ciento de las quejas que se presentaron en Guanajuato tuvieron un desenlace leve: los elementos terminaron con una orientación por cumplir, sin castigo o sanción específica.

Al menos tres fueron clasificadas como “no existencia de materia” y de las 16 restantes, no hay información disponible, solo una, la queja de Ángel, está con proceso abierto para determinar castigo por la queja interpuesta.

De las 48, once no tuvieron castigo; en el registro se insistió que no se pudieron determinar.

ADEMÁS: Policía estatal hace 9 de cada 10 detenciones en Guanajuato.- Álvar Cabeza de Vaca

Otras 10 quejas fueron por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, en el desempeño de las funciones, de los elementos.

Nueve fueron por incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de este, así como para las visitas domiciliarias.

Siete fueron por detención arbitraria, cinco por prestar indebidamente el servicio público y dos por omitir fundar el acto de autoridad.

Por apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario, sin que exista causa justificada, por diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente y por intimidación, así como homicidio hubo una queja de cada razón.

ADEMÁS: En León se reúnen alcaldes para crear políticas públicas a favor de la niñez

Hasta diciembre del 2021 había cerca de 8 mil elementos de la Guardia Nacional en el estado de Guanajuato, según su informe anual.

Pero algunas organizaciones como Plataforma para La Paz y Justicia de Guanajuato estiman que el número de elementos ronda los 12 mil en toda la entidad.

Esta misma organización ha señalado en varias ocasiones que también los elementos llegan a participar en prácticas de abuso e intimidación, pero pocas veces se denuncian.

DSS