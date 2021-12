Habitantes de San Juan de Abajo ven economía igual de dura después del COVID en Guanajuato

León, Guanajuato.- Habitantes de San Juan de Abajo consideraron que durante los últimos cinco años su situación económica no mejoró ni empeoró, pues se mantuvo igual.

Sin embargo, reconocieron que la pandemia del COVID-19 y el alza de los precios de los productos de la canasta básica no les permiten mejorar esta condición y mantienen la esperanza de ver cambios con el actual gobierno local.

“A mí se me hizo igual, no se me hizo ni que mejoró ni que empeoró, con cada cambio de gobierno todos esperamos que haya una mejoría.

Por la pandemia me vi muy afectada porque en el trabajo me descansaron y no me pagaron, solamente me pagaban cuando iba a trabajar, me dedico a limpiar casas y me descansaron mucho tiempo”, compartió Juana Solórzano, quien dijo tener tres años viviendo en la calle San Salvador.

Recordó que se vio en la necesidad de buscar trabajo en otro lado y lamentó que los apoyos que otorga el gobierno sean para unos cuantos o que haya trabas para poder acceder a los mismos.

A mí nadie me ha ayudado y he visto que a algunas personas sí les ayudan, nunca he recibido apoyo ni con cuarto, un techo y para el calentador solar ya me habían apuntado, pero necesitaba tener el techo del baño colado y no se pudo”, contó.

Ayer AM publicó que León es el municipio con el mayor número de personas en situación de pobreza en todo el país con 816 mil 934 personas.

Esto según la “Medición de la Pobreza Municipal 2020” que presentó este miércoles el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

León le siguen como los municipios con más personas en pobreza: Ecatepec (786,391), Iztapalapa (772,584), Puebla (680,945), Nezahualcóyotl (523,289).

Rosa María Vázquez Aguirre

Habitante

Pero aún así está muy difícil la situación porque para la comida también batallamos, yo todavía trabajo, mi esposo no puede porque está enfermo.

En la medición del 2015 León estaba en cuarto lugar con 522 mil 736 pobres, es decir que en cinco años el número de personas en esa condición creció en 294 mil 198.

‘¿Qué vamos a hacer?’

Cuando Héctor López Santillana fue presidente municipal de León, Rosa María Vázquez Aguirre fue beneficiada con el colado de un cuarto de su casa que comparte con dos de sus hijos y nueras, en total 12 personas viven con ella.

Pero aún así está muy difícil la situación porque para la comida también batallamos, yo todavía trabajo, mi esposo no puede porque está enfermo, pero ahora con la pandemia a veces sólo iba dos días y ahora voy cada 15 días a trabajar, los sábados. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, trabajo en casas, con una señora ya tenía trabajando 23 años, ella trabajaba en el IMSS de San Miguel, pero con la pandemia cambiaron mucho las cosas”, comentó.

La mujer de 65 años compartió que también recoge botellas de pet para venderlas y con eso “irla pasando”.

“ara estos tiempos de diciembre recuerdo que venía la otra alcaldesa, Bárbara Botello, a regalar pollos y verduras, pero ahora quién sabe si alguien vaya a venir”, se cuestionó.

‘Alcancé un pollo en Navidad’

Ana Lira hace años se lesionó la espalda, tiene artritis y osteoporosis, lo cual le impide poder trabajar; con pena dijo vivir de pedir prestado y acude a comer al comedor comunitario de Fundación León.

“Mi situación empeoró y más con la pandemia hace unos años tuve un accidente y me lesioné de la espalda y desde entonces me he dedicado a hacer aplicación de zapato, pero ahorita ya no pude trabajar.

Te voy a ser sincera, me mantengo pidiendo prestado, pago aquí y luego allá. La comida que dan en el comedor comunitario es muy simple, pero la verdad ahorita estoy comiendo de ahí porque la situación está muy dura”, lamentó.

La mujer señaló que durante la pasada administración municipal hubo apoyos, sin embargo, el comité de colonos no avisa a toda la gente o escogen a quién dárselos.

Del gobierno no he tenido nada, lo único que alcancé fue cuando estaba la otra alcaldesa, alcancé un pollo en Navidad y eso porque la personas que estaba encargada del comité sí era pareja”, contó.

