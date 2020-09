Habitantes reciben amenazas de muerte y bloquean carretera por más de 3 horas

Celaya, Guanajuato.- El miedo y pánico por amenazas de muerte y de secuestro por parte de grupos delictivos, provocó que más de 300 habitantes de comunidades de Apaseo el Alto bloquearan la carretera Celaya-Querétaro por más de tres horas.

Con piedras, llantas, pedazos de madera y hasta con sus propios carros, los habitantes de al menos tres comunidad de Apaseo el Alto, mantuvieron cerrada la carretera Panamericana, hasta que hubo un acuerdo con un representante de Gobierno de Estado.

A las 10 de la mañana de este sábado se informó sobre el bloqueo de la carretera Celaya-Querétaro, a la altura de las comunidad de San Juan del Llanito y San Bartolomé Agua Caliente.

Fueron cerca de 300 habitantes entre adultos mayores, jóvenes y niños, quienes con todo tipo de objetos que tuvieron a la vista cerraron los carriles de la carretera libre.

Algunas de las lonas que pusieron para evitar el paso exigían al Presidente de México seguridad para sus pueblos.

Otra habitante señaló que la última amenaza que recibieron fue hace apenas tres días, criminales les dijeron que entrarían a sus casas y los matarían.

De acuerdo con los manifestantes, ante las amenazas que recibieron por parte de un grupo criminal, la mayoría de los pobladores en particular de San Juan del Llanito, tuvieron que abandonar sus casas para refugiarse en otros lugares; incluso, tanto fue el miedo que algunas familias se fueron a refugiar a los cerros cercanos.

No es justo que tengamos que huir de nuestros pueblos, somos varias comunidades que vivimos con miedo, somos gente de trabajo, es nuestro hogar, nuestros hijos ya no pueden salir a la calle, ya no podemos ni trabajar”, comentó otro hombre.