Hacen mejores prácticas

León.- La comunidad estudiantil de la Universidad De La Salle Bajío estrenó su Centro de Simulación para la Salud en el campus Campestre.

La primera generación de la licenciatura en Enfermería, que inició en agosto de 2019, así como los programas académicos de Odontología, Ingeniería Biomédica, Criminología y Entrenamiento deportivo, serán los beneficiados con estas instalaciones.

Además del centro, se cuenta con simuladores de última generación con los cuales los estudiantes realizan prácticas de reanimación cardiopulmonar, identificación de padecimientos cardiacos y neurológicos graves, auscultaciones, canalización de vía venosa periférica e instalación de diversos tipos de sondas, con lo que pueden hacer diagnósticos con su respectivo tratamiento y dosificación de medicamentos, así como docentes especialistas en el área de la salud.

Este avance que hoy dan con las áreas de simulación es lo que se requiere, ya no se concibe la enseñanza de la medicina en escuelas donde solo sea aula, maestro y alumnos sino hay un lugar donde los jóvenes, no nada más con los pacientes, si no antes de ver a los enfermos puedan practicar e incluso echar a perder, se vale, pero ya en el ser vivo hay que hacer las cosas mucho mejor”, comentó José Ángel Córdova Villalobos, ex secretario de salud.