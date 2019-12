Hacen negocios y ayudan

León.- La tercera edición del Mom’s Market by PauCo servirá para contribuir a la labor social de Alucca, asociación que apoya a más de 250 niños con cáncer.

El bazar es organizado por Amelia Reyes y Paulina Rivera quienes, en Casa de Piedra, reunieron a más de 150 expositores, la mayoría de ellos mamás emprendedoras.

La madrina de esta edición fue Érika Flores, empresaria leonesa que las invitó a continuar en ese camino y a creer que como mujeres pueden ser emprendedoras, dueñas de negocios y directoras combinado con sus roles de esposas o mamás.

Nashelly Salazar, fundadora de Alucca, agradeció el apoyo, ya que parte de los recursos serán para su asociación que actualmente registra a más de 250 niños diagnosticados con cáncer.

Hoy les hablo como mamá de una hermosa guerrera y me llena de orgullo que ustedes se unan, no a mi causa, no a la de Alucca, sino a la de esos niños que estamos atendiendo”, agregó.