Para quienes no se han contagiado de Covid todavía, hay dos explicaciones según el doctor Juan Luis Mosqueda, director del Hospital de Alta Especialidad del Bajío: o ya se enfermaron y no se dieron cuenta, o se van a enfermar en el futuro.



“Yo pondría dos puntos: debe de haber mucha gente, mucha, que ya se contagiaron y que ni siquiera se dieron cuenta. Eso es algo que aprendimos relativamente pronto en la pandemia, que hay gente que tiene cuadros asintomáticos totalmente.

“Y por otro lado, sin duda debe de haber gente que no se ha contagiado. Pero esto no es una cuestión de que le vaya a ocurrir a todos en el mismo momento. Nos va a llevar más de los dos años que llevamos, pero en algún momento todos, tarde o temprano seguramente vamos a acabar de infectarnos de Covid”.

Así que por eso destacó que es muy importante que todo mundo mantenga las medidas de cubrebocas, distancia, ventilación, vacunación, porque si no hacemos eso, a todos nos va a dar. Y ya que se enferme, puede hacerlo con síntomas leves, fuertes o muy graves.

En entrevista con AM, respecto a quienes se contagiaron pero fueron asintomáticos, el infectólogo señaló que no se debe sólo a que tengan un sistema inmunológico muy fuerte, sino a la combinación de dos factores: del lado del paciente y del lado del virus.

Por parte del paciente puede ser que sí tenga un sistema inmune bueno, que no tenga enfermedades asociadas, que sea una persona más joven. Las personas con estas características es más probable que le vaya bien y tenga un cuadro asintomático.



Pero del lado del virus depende de la cantidad de virus que entran al cuerpo. “No es lo mismo que te infectes con 100 virus, a que te infectes con 10 mil virus. Por eso también es importante el uso del cubrebocas, porque tal vez no evite que te infectes, pero sí que te lleguen menos virus y que sea un cuadro más leve”.

Y en tercer lugar, Juan Luis Mosqueda ubica a la variante que nos toque: Delta, Ómicron.

