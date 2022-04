León, Guanajuato.- El delegado del IMSS en Guanajuato admitió omisión en el caso que se presentó en febrero de este año, cuando el cuerpo de Sanjuana Pacheco fue entregado por error a otra familia.

“Hubo una situación de falta de apego al procedimiento institucional, se conjuntaron varias cosas, una de ellas en el proceso de identificación del cuerpo”, dijo Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado del IMSS en el estado.

Explicó que derivado del duelo, uno de los familiares afirmó que sí era su familiar; por parte del Instituto no hubo un acompañamiento lado a lado, que consiste en verificar que el familiar vea el rostro del cuerpo y se constante la identidad, situación que no se dio.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Al momento en que el personal acompaña al familiar se queda rezagado unos metros metros, rompiendo con ello el protocolo de acompañamiento conjunto.

Detalló que el proceso está en investigación, ya que se tienen que deslindar responsabilidades ya que la familia interpuso una denuncia.

Nos sentimos preocupados porque tampoco queremos afectar a una familia, más de lo que ya estaban por la pérdida de un ser querido.

LEE ADEMÁS: Atiende IMSS denuncia por presunta confusión de cadáveres.

Advirtió que están reforzando las medidas para que la situación no se repita, de manera interna se hizo la investigación para aplicar las sanciones laborales con el sindicato y se llevó a cabo una capacitación para reforzar los protocolos.

IMSS Guanajuato: Caen incapacidades por COVID

Por otro lado, Hernández Carrillo detalló que en este año dentro del Instituto las incapacidades por COVID cayeron radicalmente. Actualmente solo tiene 12 trabajadores en esta situación.

Recordó que en los niveles más altos de la pandemia llegaron a sumar hasta 500 trabajadores incapacitados de 19 mil 700 que tienen en Guanajuato.

Respecto a la atención médica rezagada dijo que han atendido el 85% en cirugías y el 95% en consulta externa de especialidades. Del 15% pendiente precisó que están realizando jornadas quirúrgicas en fines de semana, utilizando la infraestructura que puede estar sin uso. Estimó que este año podrían recuperarse del rezago en los servicios.

Abasto de medicamentos, por encima del 93%

El surtimiento de medicamentos en Guanajuato está por arriba del 93% en las clínicas del IMSS señaló Delia Guadalupe Isías, jefa de servicios administrativos.

Mensualmente se surten 700 mil recetas en la entidad, con el porcentaje de entrega el estado se ubica entre los primeros 10 lugares a nivel nacional.

Advirtió que no tienen escasez de medicamento, a las unidades semanalmente se les entregan los medicamentos, en caso de que falte alguno no pasa de dos días el retraso en la entrega, en particular aquellos que son soporte de vida.

LALC