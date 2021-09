Pénjamo, Guanajuato - Una mujer cayó al suelo justo afuera de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y quedó inmovilizada, pero aún así el personal de la clínica se negó a atenderla.

El hecho originó varias críticas contra el IMSS en redes sociales.

El accidente se registró a las 11 de la mañana de este lunes sobre el bulevar Santos Degollado, frente a la clínica del IMSS, a escasos 25 metros de la puerta principal.

El propietario del perfil en Facebook, “Francisco Cano” grabó un video sobre el hecho y lo difundió.

La muchacha ya lleva como 20 minutos tirada y en esta clínica, o no se como se llame, no han podido salir a ayudarla, voy a creer (...) Yo iba pasando y como la vi tirada, puse mi camioneta vieja para ayudar a que no le pasara otra cosa”, señaló.