Impugna Congreso de Guanajuato amparo por discriminación a comunidad LGBTI+

Guanajuato.- El Congreso del Estado impugnó el amparo ganado por varios ciudadanos contra la decisión de la Legislatura del Estado de no incluir presupuesto para la comunidad LGBTI+ en el Presupuesto de Egresos de Guanajuato para 2022.

Así lo anunció Christian Cruz Villegas, secretario General del Congreso de Guanajuato, quien informó de la presentación del recurso de revisión ante el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en León.

Esto, respecto al amparo concedido por dicho Juzgado federal y en el cual le ordenó al Poder Legislativo que incluya en el Presupuesto de Egresos del Estado de este año programas, procesos y proyectos para la comunidad LGBTI+.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Dicho amparo fue resuelto por el juez Ulises Fuentes Rodríguez el 31 de marzo y en el cual consideró que el Poder Legislativo cometió un acto de discriminación contra la comunidad LGBTI+. Y fue dado a conocer el jueves en la tribuna por la diputada Dessire Angel Rocha, de Movimiento Ciudadano.

LEE TAMBIÉN: Ven diputados posibles reformas a favor de la comunidad LGBT en Guanajuato

En entrevista con cuatro medios de comunicación, Christian Cruz explicó que presentaron el recurso de revisión por tres razones:

La primera: “Nos ayuda para agotar el principio de definitividad. Es ir a todas las instancias posibles para que no quede espacio de interpretación”.

La segunda: “Buscamos que la autoridad en la materia deje claro cuál debe ser el proceder, que nos digan cuáles son los derechos violentados y cuál es la instrucción que se nos da.

“Están dejando algunas cosas ambiguas, no están dejando claras algunas cosas. Estamos buscando poder tener la claridad”, declaró el Secretario General del Congreso.

Es decir, precisó que en el Congreso de Guanajuato quieren que se les diga de qué partida se tomaría el presupuesto y a qué programa se destinaría.

“Con este recurso queremos tener la certeza en el cómo y poder generar así la certeza de un acto de nosotros que fue revisado por el Poder Judicial”.

Y la tercera: dar certeza del acto que se mandató por parte del Juez.

“Las causas son justas, pero lo que estamos haciendo es explorar el camino para que quede claro el criterio”, destacó.

Lo anterior, de manera general, pero el funcionario aclaró que al ser el titular de la Secretaría, no puede dar a conocer los detalles de por qué se interpuso el recurso de revisión.

LEE TAMBIÉN: León, segundo lugar en quejas de LGBTI

Decisión de impugnar no la tomó Junta de Gobierno

Christian Cruz admitió que la decisión de interponer el amparo fue de él y de la Dirección Jurídica del Congreso, no de la Junta de Gobierno, integrada por los 5 coordinadores parlamentarios de los diferentes partidos.

“Yo al ser autoridad tengo que atenerme a lo que la ley me mandata. Nosotros como autoridad tenemos la obligación de agotar todas las instancias suficientes y necesarias en un tiempo breve y rápido, puntualmente. Más que decisión es una atribución”, sostuvo.

Mencionó que en el Congreso tienen más de mil amparos, por lo que su labor de defender este asunto es ordinaria.

“No es un tema personal, es estrictamente de mandato legal”, sostuvo. Comentó que los integrantes de la Junta de Gobierno, “no me han requerido información”.

Sostuvo que está cumpliendo la ley, no hay falta de transparencia. Tan es claro y evidente que no existe la atribución de Junta de Gobierno para decidir sobre la presentación de amparos, que la diputada Dessire Angel presentó la iniciativa el jueves en ese sentido.

“La parte política es de los diputados, yo sólo hago lo que la ley me mandata. Como funcionario no veo ninguna estrategia, yo no veo nada de ello”, afirmó.

Respecto al cuestionamiento de la diputada Dessire Angel el jueves de que a la Junta de Gobierno no se le había informado que se había ganado este amparo, igual que ha ocurrido en otros casos, el Secretario General respondió que no ha informado por el tiempo. Que él cumple con sus obligaciones legales, de lo contrario, sería sujeto de responsabilidad.

“Se informa de los procesos de juicio de amparo de donde corresponde cada una de las leyes”. En las comisiones se ha estado dando la información que les corresponde, agregó.

-¿Por qué no acatar el amparo sin impugnarlo?

-Porque la ley no me lo permite, respondió

Y es cierto, porque quien puede hacer reasignaciones presupuestales a lo largo del año es sólo el Gobierno del Estado, pero podría haber un diálogo del Congreso con éste para pedirle que hiciera la modificación.

“Estamos procurando que quede muy claro cuál es el sentir de la autoridad jurisdiccional para. Estamos en estricto cumplimiento a ley, aquí no es lo que uno cree”, insistió Cruz Villegas.

“En materia de amparo, ni se gana ni se pierde, es para defender los derechos de cualquier ciudadano”, comentó.

MCMH