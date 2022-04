Incremento en precios dificulta construcción

El incremento de precios en materiales de construcción ha afectado la oferta en vivienda básica en San Francisco del Rincón, ya que actualmente hay una necesidad de entre 2 y 3 mil viviendas anuales.

Así lo dio a conocer Juan Francisco Bermúdez Rojas, vicepresidente Nacional de Vivienda, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quien ha sido testigo del crecimiento de San Francisco del Rincón, el cual cuenta con un desarrollo importante al momento.

Sin embargo comentó que en el 2020 no creció la parte inmobiliaria a como venía haciéndolo en años anteriores pues a partir del 2018, con dicha administración se dejaron de generar los subsidios para las viviendas más económicas, que es donde se tiene más requerimiento y demanda.

Sin embargo por parte del Gobierno del Estado, se ha estado apoyando con un subsidio que no es igual que el federal,pero esta no es de un año para otro pues lleva su tramitología y no es tan fácil entrar a los programas.

“Creo que Guanajuato es el único estado que apoya con estos subsidios, dado que el anterior era federal”, dijo.

Dijo que antes del 2020 y 2018, si creció bastante ahorita lo que se está incrementando ahora es la necesidad de vivienda de entre 2 mil y 3 mil por año, para las familias nuevas de menos de 5 umas de ingreso, demanda que existe, desgraciadamente no se tiene oferta al momento.

En cambio para los de más de 5 umas, ha conservado un crecimiento adecuado, tiene la afectación de la pandemia pero se mantiene; se ha detenido un poco por el aspecto de la comprobación de ingresos, sin embargo en la zona no hay tanta gente que pueda cotizar con un salario mayor. El porcentaje de viviendas de menos de 5 umas es del 75 u 80 por ciento.

La proyección para el 2022 dijo que se tiene que tratar de cumplir y darle vivienda donde se requiera más, pero lo más importante es atacar el problema económico que ha generado la pandemia, con el incremento de la inflación y de tasas de intereses se deben realizar proyectos factibles que puedan mantener la economía.

“En el tema de construcción y vivienda yo creo que varios hemos planteado dejar áreas un poco más abiertas y que puedan ser utilizadas, esto por la cuestión de la san distancia y ventilación, con áreas jardinadas en las casas; de las casas más pequeñas hemos planteado áreas comunes abiertas tanto al internas como externas”, dijo.

CARACTERÍSTICAS

Las características de las viviendas básicas se proyectan de acuerdo a la política pública, cuentan con 2 recamaras, 44 metros cuadrados en promedio, en ocasiones no con tantos acabados y una vivienda media residencial, hasta con tres recamaras y un promedio de 80 a 120 metros cuadrados y la residencial aún mayor.

Además de considerar ubicación, equipamiento, niveles de servicio, etc, todo cuenta para el precio de una vivienda.

Y señaló que a partir del 2008 el Infonavit se ha involucrado más en la política pública, para mejorar las condiciones, con lo que se ha logrado no solo hacer casas, sino hacer ciudad.

Y ratificó que son las empresas quienes se tienen que acoplar a los planes de Desarrollo Urbano municipales; “El plan rector de San Francisco y Purísima del Rincón está publicado desde el 1992 y se han hecho modificaciones debido a los cambios de la ciudad”

INFONAVIT

Comentó que el Infonavit cuenta con muchos programas en la actualidad, pues antes tenía que cotizar hasta 2 años y ahora cambió y puede ser desde el segundo bimestre pero se tiene que cumplir con cierta normatividad; que el patrón esté pagando a tiempo, que dentro de la zona haya empresas etc.

Esto puede ser para mejorar la vivienda, comprar la vivienda, construirla etc, cada programa cuenta con ciertas características.

“Es una gran ventaja tener el infonavit, la gente en los pueblos del rincón han aprovechado bien sus créditos y ahora con este programa estatal Impulso a la vivienda, va a volver a impulsar varias zonas, pues a los que no alcanzaban con su crédito, con el subsidio lo consiguieron.”, dijo.

Y comentó que con la banca el problema es otro pues pide otros requisitos; infonavit también revisa el buró de crédito.

Y señaló que es el mismo trabajador el que puede revisar su situación con Infonavit a través de la plataforma “Mi cuenta infonavit”, la financiera más importante de latino América.

TIPS

Lo primordial es tener capacidad de pago; si es con el banco, para no poner en riesgo su patrimonio y con infonavit puede llegar un momento en que si no se paga, tiene esquemas de plazos.

En Infonavit hay un taller que se llama “Taller para decidir”, en el cual te dicen los pormenores para comprar, como por ejemplo se cuenta con un seguro que en caso de tener una incapacidad permanente por tu trabajo la casa queda pagada.

Con este taller, también se pueden prevenir de caer en engaños a la hora de decidir y comprar, por lo que es muy importante que lo tome la persona que va a comprar y cuando se va a firmar, el notario te explica los puntos.