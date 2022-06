Cancela banda La Adictiva presentación en Huanímaro por amenazas

Inseguridad en Huanímaro, Guanajuato.- La Banda La Adictiva cancela de último momento su presentación en Huanímaro por amenazas de un grupo delictivo.

Este jueves, estaban proyectados los eventos para dar inicio a las festividades de San Juan y la Cueva en la Explanada del Mercado, abriendo como grupo estelar la Banda La Adictiva, sin embargo canceló a última hora su presentación.

Carlos Lemus, promotor artístico, aseguró que estuvo en contacto con el dueño de la banda pero no logró convencerlo de que se presentaran.

El día de ayer por la noche, el dueño de la banda La Adictiva, Andrés se puso en contacto con un servidor y me comentó que había recibido un mensaje de un grupo delictivo amenazándolo por la presentación en Huanímaro, por lo que decidieron no presentarse".

Todos los eventos ya descritos en el programa continuarán sin problema alguno, señaló.

En lo que respecta de la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo, agregó que también estuvo en contacto con el dueño de la banda La Adictiva para convencerlo de que se presentaran.

Me puse en contacto también con el dueño de la banda (La Adictiva) para convencerlo de que se presentaran pero eso no fue posible y decidieron no hacerlo", aseguró la Alcaldesa.