León, Guanajuato.- En un reciente artículo publicado por el diario The Dallas Morning News se aborda la violencia en Guanajuato, y en México en general, como un freno a las inversiones que hoy más que nunca son posibles con las reglas del nuevo tratado comercial.

El artículo firmado desde Silao y publicado el 27 de octubre por Alfredo Corchado se titula: “La violencia puede evitar que México absorba más comercio estadounidense desde Asia a medida que la cadena de suministro global se tambalea”.

Las interrupciones en la cadena de suministro global causadas por la pandemia del COVID crean una oportunidad para que México se apodere de negocios de manufactura de Asia, pero la continua violencia de los cárteles de la droga a lo largo de la frontera y en su creciente corazón industrial ahora amenaza esa oportunidad”, cita el primer párrafo del texto.

Un ejecutivo en el norte de Texas con operaciones en Guanajuato dijo que las empresas estadounidenses se preocupan por la amenaza constante de secuestros y dijo que "existe una desconexión entre lo que el gobierno dice que puede proporcionar y lo que realmente puede hacer" en lo que respecta a la seguridad.

El ejecutivo, que no tenía permiso para hablar en público y pidió no ser identificado, agregó: “Imagínense si esas amenazas no existieran. El incentivo para invertir millones más sería una locura".

Jorge Arturo Oliveros, miembro de una asociación industrial que trabaja para atraer ejecutivos extranjeros a Guanajuato, señala: “Esta es una gran oportunidad para México, pero todos tenemos que estar en la misma página en todo, desde la política hasta la seguridad”.

Tenemos que trabajar juntos como sociedad para erradicar el crimen porque no podemos permitirnos permitir que los inversionistas se impacienten con México, especialmente con una oportunidad así ante nosotros”, apuntó.

El texto refiere las advertencias de viaje recientes de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que citan riesgos atribuidos a los altos niveles de violencia y la presencia del crimen organizado en estados que incluyen los estados fronterizos de:

Chihuahua

Nuevo León

Sinaloa

Tamaulipas

Sonora

Coahuila

y estados del interior que incluyen Durango, Colima, Michoacán, Nayarit, Morelos y Guanajuato.

La preocupación de la inseguridad en Guanajuato

David Shirk, presidente del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego y director del programa Justicia en México, comentó: “Hace diez años, México no asustaba a los inversionistas porque sabían dónde se concentraba la violencia”.

El problema es que hoy, dijo, “se está viendo una mayor proliferación de violencia de menor nivel en más lugares de México. La proliferación de estos grupos criminales locales y regionales es una amenaza real para la gente común y los empresarios en muchas más partes del país que hace una década”.

En los últimos años, Guanajuato se ha transformado de una de las regiones más seguras de México a una de las más violentas, apuntan. El año pasado, las matanzas y otros tipos de violencia se cobraron más de 3,000 vidas (aunque el dato oficial del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad fueron 4,490 víctimas).

Juan José González, que esperaba un vuelo en el aeropuerto internacional de Silao, habló sin ironía sobre el miedo que tiene la gente de aquí al ver a hombres conduciendo en camionetas Toyota Tacoma blancas. Los lugareños dicen que son las favoritas entre los miembros del crimen organizado.

Cuando ves esos vehículos, rezas”, dijo el guanajuatense.

A dos horas de distancia, Toyota tiene una planta enorme en Apaseo el Grande, donde Jorge Arturo Oliveros trabaja para atraer más inversiones.

“Invito a todos los inversionistas a que nos visiten, vean por sí mismos nuestra ventaja competitiva, nuestra calidad. Pero nos damos cuenta de que tenemos mucho más trabajo por hacer para mantener sus inversiones aquí", concluye.

Los caminos aquí en Guanajuato que corren entre pueblos mágicos y ciudades industriales están llenos de las maravillas del idílico campo de México. Pero también son un recordatorio de los innumerables desafíos de seguridad que amenazan la cadena de suministro de la región”, Artículo The Dallas Morning News.

AM

