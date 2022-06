Cobran en autopista pero concesionaria se ‘lava las manos’ ante robos y accidentes

León, Guanajuato.- Comerciantes de la Central de Abastos, productores de perecederos y clientes exigen a las autoridades y a la empresa concesionaria de la autopista León - Aguascalientes, Red Vía Corta, mayor vigilancia y que se hagan responsables de los accidentes que han sido provocados por asaltantes en la zona, acusando a la empresa de deslindarse en estos casos.

Eduardo Arreguin Vieyra, comerciante del mercado “Beliario Domínguez”, anexo a la Central de Abastos, fue víctima de un accidente el 1 de mayo, donde una persona murió. Pero denunció que la empresa Red Vía Corta se ha deslindado del accidente argumentando que no pagan daños por vandalismo.

“El accidente fue consecuencia de una gran piedra que dejaron a la altura de San Juan de Abajo. La camioneta se proyectó contra el muro de contención, las dos personas que venían en la caja salieron disparadas y uno de ellos perdió la vida”, señaló Eduardo.

Lo más grave, añade, es que los que dejaron la roca fueron detenidos por otros comerciantes que se percataron del accidente y “los mismos encargados de la caseta que está a la altura de la Central de Abastos los dejaron ir, diciendo que ya los tenían identificados”.

Eduardo tuvo que pagar 100 mil pesos de la pérdida de su unidad y ahora enfrenta una demanda por la muerte de la persona que lo acompañaba, que era un cargador que viajaba de “raite” desde Romita.

El presidente de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos, José Luis Estrada, señaló que ya están cansados de la impunidad y de la delincuencia.

“A pesar de que te cobran en la autopista la concesionaria no se hace responsable de los accidentes y de los asaltos; no hay vigilancia y no se quieren hacer responsables de los asaltos y accidentes provocados por los delincuentes”, señaló el líder de comerciantes.

Los comerciantes del mercado “Belisario Domínguez”, también conocido como “Mercado Negro”,, afiliados a la Unión de Distribuidores de Productos del Campo del Bajío A.C. demandan no solo la intervención de autoridades federales en la autopista, sino de la policía municipal de León, pues muchos de los delincuentes que roban en esta zona salen de colonias como San Juan de Abajo, Libertad y Jacinto López.

“Ya estamos hartos de la delincuencia. No hay día en que no se registren asaltos en la autopista y que los de la concesionaria no se hagan responsable, que evadan los pagos”, dice Antonia Ramírez.

Por su parte Joel Renato Ortega, señaló que no solo asaltan a los comerciantes, sino también a los clientes que acuden a surtirse en la Central de Abastos, pues saben que llevan dinero para comprar su mercancía.

“Ya estamos hartos de la inseguridad en León, no es posible que las autoridades no hagan nada por contener tanta delincuencia; se supone que la autopista debería ser segura y contar con un seguro, pero no respetan nada”, apuntó el comerciante.

Guardias privados ‘echan la bolita’ a policías municipales

En la caseta de la autopista Red Vía corta se informó que en caso de asalto se tiene que reportar al 066 o por SMS desde el celular 90089, y esperar a que llegaran de emergencia.

En las casetas hay elementos de seguridad privada, armados, pero señalaron que ellos no responden por asaltos en carretera.

“Es triste que ya cuando llegamos a la caseta, los mismos empleados nos comentan que ya se registró uno o dos asaltos más y que las autoridades no hagan nada es lo más grave”, apuntó José Antonio López, otro comerciante de la zona.

