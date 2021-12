Guanajuato.- Hasta 27 robos con violencia a transportistas se registran en un día y en algunos casos los ladrones se hacen pasar por autoridades federales.

Irma Serrano Macías, Delegada de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac), interpuso otra denuncia por robo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Celaya.

Según datos de Benjamín Gómez, Coordinador Nacional de la Amotac, los tramos de los Apaseos, en los kilómetros 15 y 30, es donde se cometen los atracos. También en las carreteras de Irapuato.

TE PUEDE INTERESAR: Por medio de tecnología buscarán reducir robos en carreteras de Guanajuato

Los afectados mencionaron que los ladrones operan con vehículos con torretas, uniformes policiales y armas largas.

Por ejemplo, según datos de personal de la Amotac, el 16 de noviembre se reportó el robo de dos camiones torton con mercancía. Sólo uno fue recuperado, sin su carga.

Los afectados visitaron Celaya la mañana de ayer para interponer otra denuncia por un robo ocurrido la tarde del miércoles.

Uno de ellos contó que los ladrones privan de la libertad a los choferes por lapsos de una a tres horas y que después los sueltan.

Los transportistas explicaron que es necesario que los tres niveles de gobierno trabajen en coordinación, porque detectaron que no existe buena comunicación entre policías de distintas corporaciones.

ADEMÁS: 1 de cada 4 robos a camiones en México suceden en Guanajuato

Otro de los problemas a los que se enfrentan los transportistas es que cuando quieren recuperar sus unidades robadas para evitar más pérdidas reciben malos tratos de empresas de grúas y resienten además costos muy altos por hacerlo.

Una de las medidas que han planteado los transportistas en las mesas de trabajo con las autoridades es dejar de utilizar las carreteras de cuota por la inseguridad. Señalan que mejor usan la libre porque en la autopista pagan y de todos modos los roban.

En otras regiones del País la inseguridad también se resiente.

En tres de los casos reportados por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas los ladrones utilizaron uniformes policiales.

Juan Rafael maneja un tráiler y vivió el miércoles las peores horas de su vida, en la autopista Querétaro-Celaya.

TE PUEDE INTERESAR: A punta de pistola, roban unidades de transporte público en Huehuetoca

Una camioneta con torretas en la que iban hombres armados le cerró el paso, le indicaron que se detuviera. Llevaban uniformes similares a los de la Guardia Nacional.

Se bajaron con armas largas y entré en pánico. No sabía con quién trataba porque ellos estaban uniformados. Me insultaron y no opuse resistencia. Me decían que si de una vez me mataban”, platicó..