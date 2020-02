Intercambian aprendizajes y arte  

León.- Luego de una semana de aprendizaje, estudiantes de la Universidad De La Salle Bajío concluyeron la 4ta. Semana de Arte Florencia en México.

Este evento se realiza en colaboración con la Accademia D’Arte Ad’A Florencia, por lo que se ofrecieron conferencias y talleres a lo largo de cinco días.

Técnicas de representación en el diseño de figurines para alta moda, Urban Sketch: bocetaje urbano y acuarela, Diseño de bolsos y accesorios fueron algunos de los temas que formaron parte del aprendizaje de este evento.

Para la clausura se realizó una mesa redonda con el tema “El arte en los últimos 10 años” en la que participaron como moderador Patrizio Traviagli, director de la Academia Florencia; Grisel Villasana, curadora; Adrián Guerrero, artista plástico; y Leonardo Ramírez, curador del Instituto Cultural de León.

Me parece importante hacer un contexto de lo que ha pasado en los últimos 10 años y no se puede explicar tan fácil porque en los últimos 10 años son el resultado de los 10 anteriores (...) en el caso de Jalisco a mi me ha llamado la atención una exposición de Carlos Sashida en la que hablaba del arte tapatío y de que mostraba el poco interés de los artistas de parecer mexicanos o tener una expresión emotiva en su trabajo”, comentó Leonardo Ramírez.