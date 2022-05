León, Guanajuato.- Diputadas locales irapuatenses consideraron que no es reprochable que una manifestación contra los feminicidios haya roto vidrios, pintarrajaeado y originado un pequeño incendio en la Presidencia Municipal de Irapuato, ayer.

Incluso la priísta Yulma Rocha Aguilar consideró que las detenciones de jóvenes que realizó la Policía Municipal fueron “una clara represión” y “criminalización de la protesta”.

El domingo, un grupo de feministas que protestaban afuera de la Presidencia Municipal de Irapuato por los feminicidios y las mujeres desaparecidas, rompieron vidrios, hicieron pintas en la fachada y originaron un pequeño incendio en la puerta. Como consecuencia, hubo 29 mujeres detenidas por la Policía Municipal.

Susana Bermúdez Cano, diputada local del PAN.

Entrevistada hoy al respecto, la diputada Susana Bermúdez Cano, del PAN, se mostró comprensiva con esta protesta.

“Entonces es totalmente válido. Si están gritando por los feminicidios ¡ya basta!, si están gritando por un estudiante, está bien, que sigan gritando por la justicia que se requiere”, expresó.

“La manifestación y el sentido que se le da al grito social lo considero como que la autoridad debemos voltear a ver. Tememos que escuchar estos gritos, porque no solo es la marcha feminista, sino la de Ángel que en una persecución se le dispara y muere.

“A gritos nos están exigiendo que las autoridades tengamos los protocolos muy bien reforzados y a mí, como diputada, me hace sentido”.

Respecto al incendio no lo consideró grave, pues dijo que son edificios, se pueden levantar, si bien es cierto es un daño al erario público, también es cierto que es un grito de la sociedad que exige justicia.

Más bien, Susana Bermúdez destacó que en el Congreso tienen que seguir impulsando los temas desde la agenda legislativa.

Irapuato: ‘Fue una represión’, afirma Yulma Rocha

Por su parte, la diputada priísta Yulma Rocha Aguilar expresó: “Nos parece evidente, dados los videos circulados en medios de comunicación y redes sociales, que es una clara represión a las manifestaciones de las mujeres que exigen justicia para las mujeres.

“Es una clara muestra de la criminalización de las protestas y que seguridad pública no actuó bajo los protocolos que deben actuar en manifestaciones feministas. Y que es legítima por las causas de las mujeres.

“Me parece que intervenir un edificio no es acción justificada para detenciones arbitrarias de mujeres e incluso de niñas”, sostuvo.

Consideró que el hecho de hacer consignas, pintar paredes no pueden ser considerados actos vandálicos, porque no están haciendo uso de la fuerza. Estas manifestaciones no están causando lesiones ni muerte a ninguna otras personas, destacó.

Agregó que el hecho de que se hayan pintado paredes o roto vidrios no puede estigmatizarse como violencia.

‘Así deberían actuar contra los delincuentes’

“Las autoridades tienen que garantizar la libre expresión ante las desapariciones de mujeres. Así quisiéramos ver a la policía actuando contra los delincuentes, no contra las mujeres que rompen vidrios o pintan las paredes”.

Opinó que en la detención de las jóvenes no hubo ningún protocolo, más en un municipio encabezado por una mujer.

