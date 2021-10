Jorge Espadas Suplica al Partido Verde no apoyar a Morena en estas reformas

Guanajuato - Jorge Espadas Galván, coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato, suplicó en tribuna a los legisladores del Partido Verde no apoyar a Morena en limitar la deducibilidad ISR de los donativos a organizaciones sociales ni en obligar a los jóvenes a registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes.

A los del Verde les quiero pedir su reflexión sobre la gravedad de obligar a los jóvenes a inscribirse a un listado de contribuyentes, porque en otro artículo dice que aquel joven que no se inscriba en consecuencia tendrá que ser sancionado.

“También me dirijo a ustedes para suplicarles que revisen el esquema de donaciones a las asociaciones civiles que vienen a coadyuvar con los gobiernos y con la sociedad para que se atiendan a las personas con mayores necesidades”, expresó en su mensaje el legislador federales por el distrito electoral 11 de León.

El legislador reelecto insistió que su llamado a la reflexión es a los legisladores del Partido Verde y no a los de Morena a los que calificó de “autómatas”, “subordinados”, “que no tienen permiso de pensar”, y “gritan desde la oscuridad”.

Lo anterior durante la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados en la que se discuten reservas particulares sobre la Miscelánea Fiscal 2022, la cual incluye el registro obligatorio de mayores de 18 al RFC y el limitar la deducibilidad de donativos a las OSC. El lunes se votó en lo general y el Verde fue con Morena.

Espadas Galván apuntó que las reformas no son menores, y que entiende que tienen una coalición con Morena “pero también creo que ustedes no tienen un jefe unipersonal, por eso con esa esperanza me dirijo a ustedes pidiéndoles reflexionen”.

Yo sé que el Verde tiene la capacidad de darle la cara a México, ser aliado no tiene problema, ser subordinado sería gravísimo y esperemos que el Verde no lo sea”.

El panista argumentó que cuando el Estado no tiene la capacidad de atender las necesidades de sus ciudadanos, estos cubren sus necesidades deduciendo gastos. Por eso es importante no fijar más límites para que se puedan deducir gastos médicos y de educación, y, por el contrario, ampliar el esquema de deducciones.

Leonel Godoy le responde a Espadas y se arma la discución

El legislador michoacano por Morena, Leonel Godoy, interrumpió al panista solicitando una moción de procedimiento, alegando que tienen semanas pidiendo a los panistas que se concentren en el tema. El Presidente de la Mesa Directiva rechazó la moción y el orador continuó. Espadas Galván aplaudió el intento.

Mire nada más quien lo viene a decir, lea las reservas de sus diputados y dígame en qué momento se apegan al tema, no sean ridículos, no sean ridículos, tantos años en la ubre del gobierno y todavía no aprenden”, reviró el panista a Godoy.

