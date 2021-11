Guanajuato.- Luego de que Regina Irastorza Tomé, quien denunció al diputado electo Jorge Romero Vázquez por violación, señalara que hubo irregularidades al reclasificar el delito como abuso sexual, con lo cual podría enfrentar su proceso en libertad, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, negó que el gobierno del Estado haya intervenido para favorecer al diputado electo.

Este miércoles, Regina Irastorza acusó irregularidades en el proceso que lleva la Fiscalía General del Estado contra el diputado electo Jorge Romero Vázquez, yerno del ex alcalde de Irapuato Jorge Estrada Palero, ya que al reclasificar el delito de violación a abuso sexual, podría retirarse la prisión preventiva y enfrentar el proceso en su contra en libertad.

El jueves, se cuestionó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, si el Gobierno del Estado intervino de alguna manera en la reclasificación del delito para favorecer al diputado electo, cosa que negó.

“¿El gobierno del Estado no metió las manos en este tema para favorecer al diputado?”, se le cuestionó al mandatario este jueves y respondió: “Para nada. Ya me lo habían preguntado otro día, pero no hay nada (de eso), de lo contrario no hubiera sido vinculado a proceso. Al contrario, lo que buscamos es que se esclarezcan los hechos”.

Señaló que el caso de Regina Irastorza Tomé, la joven que denuncio por violación al diputado electo Jorge Romero Vázquez y acusó a las autoridades de Guanajuato de intervenir en favor del legislador, está en manos del Poder Judicial.

Es un tema que está en manos del Poder Judicial. Yo siempre he sido respetuoso de las instituciones. Es un tema muy delicado y muy complicado y ojalá que el Poder Judicial resuelva conforme a derecho”, expresó el Gobernador.

Reclasificación de delito causa indignación

En agosto de este año, el diputado electo Jorge Romero Vázquez, fue vinculado a proceso por violación, acusado por una joven de 24 años.

El diputado electo llevaría su proceso en prisión preventiva, por lo que no había podido asumir su cargo como diputado que ganó en las pasadas elecciones de junio.

Sin embargo, este miércoles la Fiscalía General del Estado recalificó el delito de violación como abuso sexual, que no está considerado un delito grave en Guanajuato, por lo que Romero Vázquez podría enfrentar el proceso en su contra en libertad.

“Al final la determinación final la tendrá el juez o la juez, y que la propia ley determina la reclasificación del delito; estaremos atentos para ver cómo se resuelve este caso”, dijo el Gobernador al ser cuestionado al respecto durante un evento en León.

Rodríguez Vallejo dijo que quiere mantenerse al margen y no politizar este tema.

“Trato de ser muy prudente y es el Poder Judicial quien tiene la decisión. En este caso tan delicado debe prevalecer el estado de justicia y el derecho; siempre he sido respetuoso del Poder Judicial y confío en el Poder Judicial del estado de Guanajuato.

