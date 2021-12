León, Guanajuato.- A pesar de haber sido liberado de la cárcel, el panista Jorge Romero Vázquez, acusado de presunta violación, ya no puede regresar a tomar posesión como diputado federal porque la Constitución Política Federal establece que si no toma posesión en los primeros 30 días de la Legislatura, ya se considera ausencia definitiva.

Así lo señaló Jorge Espadas Galván, coordinador de la fracción del PAN de los diputados de Guanajuato, en entrevista con AM.

Refirió que el artículo 63 de la Constitución Política Federal establece: “Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros.”

Pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes”.

Jorge Espadas Galván agregó que en caso de que no tome posesión, se considera como ausencia definitiva.

En principio no se podría acudir porque se trata de una consecuencia legal. La Constitución no distingue. Si no pudiste o no quisiste tomar posesión, ya se perdió tu derecho”, afirmó.

El 6 de junio, Jorge Romero Vázquez ganó la elección de diputado federal por el distrito 9 de Irapuato. Obtuvo 49,249 votos a su favor.

Sin embargo, el 31 de agosto fue vinculado a proceso por el presunto delito de violación espuria en contra de Regina Irastorza Tomé. Se supo que había sido detenido un día antes.

Por esa razón no acudió a tomar posesión como diputado federal del PAN y en su lugar se llamó a su suplente Salvador Tovar Vargas, quien sí tomó posesión del cargo.

Y el 26 de noviembre, Jorge Romero Vázquez fue liberado porque la Fiscalía del Estado reclasificó el delito de violación espuria, que sí amerita prisión preventiva, por el de abuso sexual, que no la requiere.

Lo anotan como “diputado con licencia”, cuando no lo es

El martes, la senadora Malú Mícher denunció que actualmente, en la página de internet de la Cámara de Diputados, Jorge Romero Vázquez aparece como “diputado federal con licencia” a pesar de que, recordó: “el señor no ha tomado protesta, no es un diputado en funciones y no debería de tener licencia. Qué vergüenza, así se las gasta este partido”.

Esta información aparece como liga de una ficha informativa anterior, del diputado suplente Salvador Tovar. Hasta abajo de su información, está la leyenda: “Suplente de: Jorge Alberto Romero Vázquez” y una liga a su ficha curricular. Aunque ni su foto ni su currículum aparecen.

