Guanajuato.- Por horas, nadie conocía el nombre de Juan Carlos Rubio quien el lunes arriesgó su vida para salvar a un bebé atrapado en un puesto durante las inundaciones en Ecatepec.

Juan Carlos Rubio es de Guanajuato, papá de cinco hijos, y la tarde del lunes estaba haciendo un trámite cuando escuchó los gritos de auxilio para salvar al bebé de la fuerte corriente.

En entrevista trasmitida en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, Juan Carlos Rubio contó cómo fue el rescate del bebé de 4 meses.

Me dan al niño, me lo entregan. Regreso y en este tubo me agarro y nos da una descarga eléctrica. De ahí, como pude, salí para entregar al bebé de este lado’, narra Juan Carlos.