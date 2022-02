CDMX.- El abogado Juan Collado fue testigo y actor de negociaciones políticas, de traición, de leyes de a modo usadas como moneda de cambio y las puse en una carta que debía convertirse en una denuncia bajo encargo.

La misiva inicia con la acusación de que a 28 gobernadores del PRI se les ordenó operar en favor de Vicente Fox durante la elección del 2000.

En otro apartado titulado “elección de Estado”, se denuncia que Alejandro Quintero Íñiguez, entonces vicepresidente de Televisa, operó contra López Obrador durante la campaña del 2006 y para apoyar al priista Roberto Madrazo.

El texto también apunta contra Humberto Castillejos, por haber gestionado en 2004 y 2005 el desafuero de López Obrador.

Según una declaración judicial del hijo de Collado, a su padre le pidieron preparar una carta para al Presidente.

Pero Juan Antonio Araujo, el ex abogado de Collado, elaboró la misiva.

El apoyo de Ernesto Zedillo a Vicente Fox

"Señor Presidente: Después de una reflexión y para contribuir en la búsqueda de un mejor México, me dirijo a usted por medio de la presente para externarle una serie de hechos que fueron de mi conocimiento y espero permitan entender qué es lo que ha ocurrido en los últimos años y cómo la política, en lugar de ser una forma de servir a los ciudadanos, permitió que los políticos se sirvieran de ella".

"Inicio con el año 2000. Las cosas empezaron a cambiar y quedó claro cuando, desde la Presidencia de la República, encabezada en ese entonces por Ernesto Zedillo Ponce de León, se trabajó desde Los Pinos por medio de negociaciones no sólo con el partido en el poder, que era el PRI, sino que también incluían al PAN, con Luis Felipe Bravo Mena, para entregar la Presidencia de República".

"En ese acuerdo, como usted recordará, sumaron a Jorge González Torres, entonces presidente del Partido Verde Ecologista Mexicano, y crearon la 'Alianza por el Cambio'. Instruyeron a los 28 Gobernadores priistas para 'apoyar' de igual forma los dos proyectos, y fue la primera vez que los Gobernadores determinaron una elección, teniendo como resultado el triunfo de Vicente Fox. Ahí inició un sexenio en el que incurrir en hechos ilícitos fue recurrente".

Los videoescándalos; graban también a hermano de Vicente Fox

"En el año 2003 recibí una llamada del periodista Javier Solórzano en la que me comentó que quería presentarme a un posible cliente, un empresario importante que era propietario del periódico El Independiente y del equipo de futbol Club León, Carlos Ahumada. El interés de la reunión, me indicó Solórzano, era ver si le podía ayudar a resolver una serie de problemas legales que tenía.

"Me di cuenta (que Ahumada) tenía la intención de llevar a cabo una serie de hechos delictivos, ya que me contó estaba pasando por un momento financiero muy difícil porque el Gobierno del DF tenía una serie de compromisos con él, sobre todo de obra pública y préstamos que les hizo, y que no le habían cumplido con los pagos que conformaban una gran suma de dinero.

"Le pregunté si había presentado alguna demanda o trámite legal y me contestó que no, que él no veía esa como una forma de solución, pero que había tomado previsiones y que tenía pruebas de entregas de dinero, que involucraban a funcionarios del Gobierno del DF.

"Cerré esa primera conversación diciéndole que era mucho mejor y más seguro hacerlo por la vía legal.

"En el 2004 me refirió que estaba harto y que lo estaban presionando mucho sus acreedores, y que el tono de las personas que le debían en el Gobierno del DF también había cambiado y ahora se acercaban más que a un compromiso de pago, a una amenaza.

"Me comentó que requería de una reunión con el entonces senador Diego Fernández de Cevallos, que estaba seguro le interesaría hacer una estrategia para sacar a la luz esta información.

"Al poco tiempo recibí otra llamada de Ahumada, en la que me dijo que el Gobierno del DF estaba armando una denuncia de fraude contra una de sus empresas, y que tenía mucha presión del Presidente Vicente Fox y de su esposa Marta Sahagún, sobre todo por su periódico, y habían iniciado procedimientos en su contra ya que detectaron falta de pago de impuestos e IMSS. Ante ello, me pidió fuera interlocutor entre él y el senador Diego Fernández de Cevallos y estuviera presente en una reunión que sostendrían.

"Fue en esa reunión con el senador que supe el contenido de esos videos y conocí el inicio de acciones que violentarían en todo momento al debido Estado de derecho. Uno era la grabación del entonces secretario de Finanzas del GDF en el casino del Hotel Bellagio, en Las Vegas; y el otro eran los videos de Bejarano.

"La relevancia de estos videos era para Ahumada presionar para que le pagaran, pero obviamente para el senador era una oportunidad contra el Jefe de Gobierno de la ciudad, usted.

"Respecto al video de Gustavo Ponce Meléndez me comentó cómo fue generándole confianza al invitarlo de forma reiterada a jugar a Las Vegas e incluso darle dinero para que pudiera jugar sin restricción, una afición del entonces secretario, con la intención inicial de tenerlo contento para que le pagaran los contratos. Sin embargo, al paso del tiempo, a Ahumada se le ocurrió enviar a Gustavo Bonilla, personal cercano a él, a dicho viaje, pero de forma incógnita, para que lo filmara jugando y apostando fuertes sumas de dinero.

"El senador me comentó que con la difusión de este video lograrían desenmascarar la imagen de 'Honestidad valiente'.

"Carlos Ahumada le entregó varias copias al senador Diego Fernández de Cevallos, mismas que posteriormente él entregó a directivos de Televisa una noche anterior a la transmisión.

"La propia televisora decidió en qué programa se transmitirían y fue en 'El Mañanero' conducido por Víctor Trujillo, cuya caracterización era Brozo.

"También tuve conocimiento por el senador Diego Fernández de Cevallos y Carlos Ahumada que para la presentación utilizarían como mensajero al entonces diputado del PAN Federico Döring, quien recibió la encomienda de distribuir las copias a otros medios de comunicación.

"Volví a recibir una llamada de Carlos Ahumada, me comentó que estaba en Cuba y me pidió que lo fuera a ver para definir si yo atendía su situación legal.

"Al verlo me percaté que estaba en muy mal estado, le recomendé que enfrentara sus problemas, en lugar de estar huyendo. Me comentó que había más videos y que los utilizaría, que inclusive en alguno de ellos grabó al hermano del entonces Presidente Fox recibiendo dinero -ese video incluso me lo mostró en mi visita anterior-, le comenté que esa ruta que había tomado no era la adecuada, era muy delicada y en lugar de ayudarle sería la construcción de su propio fin.

"Días después me llamó su esposa para informarme que había sido detenido en Cuba y que fuera verlo una vez más. Al llegar, lo noté completamente desorientado, me decía que varios políticos lo habían traicionado, principalmente Fox.

"Luego fue deportado a México y puesto a disposición del juez. Me pidió defenderlo por lo que comencé con su defensa, pero después me percaté que estaba muy deteriorado mental y emocionalmente, además quería manejar su defensa a través de la difamación o exponer a personajes políticos, por lo que decidí dejar la defensa del caso.

"Estas eran las pruebas que tenía Carlos Ahumada contra su gobierno (en el entonces Distrito Federal) y que fueron aprovechadas por un grupo político para generar una desestabilización e iniciar con el proyecto de aniquilación de su posible candidatura presidencial".

La destitución de Santiago Nieto

"Conocí del Presidente Enrique Peña Nieto su preocupación por las diferencias que empezaban a surgir entre Luis Videgaray Caso y Emilio Lozoya, quienes frecuentemente tenían posiciones encontradas que se polarizaban cada vez más.

"Uno de esos casos fue por el actuar del entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, y la investigación por cohecho que inició por presuntos sobornos de la empresa Odebrecht a Emilio Lozoya, para utilizarlos en campañas electorales del PRI.

"Marcelo Odebrecht había declarado que entregó 10 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin que fueron utilizados para las campañas del licenciado Enrique Peña y para las gubernaturas de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Estado de México, a cambio de que luego ayudaran a Odebrecht a conseguir contratos.

"La molestia creció el 15 de agosto de 2015, desde la oficina de Santiago Nieto se filtraron documentos específicos de la investigación, además de que señaló públicamente la responsabilidad penal a Emilio Lozoya.

"En 2017, sin consultar directamente, se inició el proceso contra Lozoya quien reclamaba que no hubieran hecho algo para detener ese proceso.

"Santiago Nieto solicitó al Instituto Nacional Electoral, al Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría del Trabajo y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información financiera referente a Lozoya y a Pemex le solicitó el número de contratos que otorgó a Odebrecht.

Collado cuenta que en una posterior reunión el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, Castillejos y el propio Lozoya le informaron a Peña que habían puesto a un equipo a seguir a Santiago Nieto para tomarle fotografías comprometedoras, en una relación extramarital, con la cual lo presionarían para que cerrara el caso.

"A los pocos días tuve conocimiento sobre la existencia de dichas fotografías, mismas que escuché fueron enviadas a la entonces esposa y su familiar por medio de Telegram.

"Pero antes que cerrar el caso, este se aceleró y por ello se dio la instrucción para la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fepade.

"Ante ese hecho, por instrucción del Presidente Peña Nieto se inició su defensa en agosto de 2017 y Santiago Nieto declaró ante los medios que el licenciado Lozoya le había enviado una carta solicitándole que dijera públicamente que era inocente y le ofreciera una disculpa por haberlo imputado en el caso Odebrecht".

