Julia Cuéllar visibiliza el talento de escritoras guanajuatenses

León, Gto. Julia Cuéllar, integrante de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas (FENALEM) comparte desde su experiencia y trabajo por dar espacios de promoción, las obras de algunas guanajuatenses en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Es importante visibilizarlas porque hasta ahora no se daba la difusión que correspondía y por eso siempre mi empeño en decir que se escribe por mujeres, no es literatura femenina como si fuera una categoría menor, no, se hace literatura desde la pluma de las mujeres. Tenemos grandes escritoras consagradas que nos abrieron el camino a quienes hoy lo intentamos o estamos dando otros pequeños pasos para crear una comunidad de escritoras mexicanas”.