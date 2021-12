León, Guanajuato.- Nació niña, desde los 12 años se sintió un niño en otro cuerpo, y hoy, a los 18, con apoyo de la comunidad LGBT, decidió cambiar su identidad para llamarse Oliver con un solo propósito: ser feliz.

Su caso es uno de los 30 que este lunes presentaron demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación -en sus juzgados con sede en León- para que el Registro Civil en Guanajuato les reconozca la identidad de género que eligieron.

Además de otras tres demandas para el resguardo de actas. Esto es, que tuvieron que acudir a otro estado para tramitar su cambio de identidad con una nueva acta de nacimiento e inclusive ya cuentan con su INE pero, al haber nacido en Guanajuato, no se les reconoce y las orillan a caer en una doble identidad.

Oliver, de 18 años, es uno de los 30 jóvenes que presentaron demandas de amparo para cambiar su identidad de género. Foto: Cutberto Jiménez.

“Llevo siendo trans desde que tengo los 12 años, fue un proceso de poco a poco, no es como de un día al siguiente, ah si no me siento feliz siendo mujer, y estos dos últimos años percibí que me siento mejor siendo chico trans que mujer. No es fácil encontrar la oportunidad para poder cambiar tu nombre y no quería perderla.

“Me siento muy feliz de que pueda hacerlo, quiero ir a la universidad el año siguiente (estudiar Animación) y es más fácil poder hacer el cambio de nombre ahora… Mis padres no lo saben porque me iban a decir que no, es por mi felicidad”, contó Oliver.

Las demandas son apoyadas de forma gratuita por Ricardo Gallardo y Julio César O´Farrell, el primer matrimonio entre dos hombres en Guanajuato y activistas de la organización Pride León por el respeto a los derechos de la comunidad LGBT.

Julio César O’Farrell y Ricardo Gallardo, activistas. Foto: Cutberto Jiménez.

Los casos presentados son 18 de mujeres y 12 de hombres trans, mayores de edad. Son de León, San Francisco del Rincón, Silao, Guanajuato, Irapuato, Celaya, Salamanca, entre otros municipios de Guanajuato.

El objetivo del amparo es la dignificacion para las personas transexuales y transgéneros que no se identifican con el sexo que cita su acta de nacimiento.

Patyy Hernández comentó que necesitan su acta de nacimiento para que no haya ningún tipo de discriminación y también piden apoyo para tener trabajos dignos.

Vivian Cuevas, Patyy Hernández y Rubí Gómez (izquierda a derecha). Foto: Cutberto Jiménez.

Vivian Cuevas pidió oportunidades iguales para todas las personas, incluidas las de la comunidad LGBT:

Tengo amigas que hablan dos, tres idiomas, y muchas no están aquí, están en Europa o Canadá, porque aquí no han podido hacer nada.

LGBT en Guanajuato: La huella de Devanny

El primero de los amparos que tramitaron fue el de Devanny Cardiel, embajadora trans que fue asesinada en su estética, en León, el 5 septiembre. La justicia federal le otorgó la protección para que se le reconociera su identidad en octubre pasado. Ella no alcanzó a ver materializado este logro, pero sí motivó a otros para luchar.

“Se llevó un mes y medio cuando un juez dio la resolución obligando al Registro Civil a cambiar su identidad con una nueva acta de nacimiento, desgraciadamente la asesinaron y no se concluyó el trámite, pero gracias a ella se abrió la brecha y se conoció el camino para poder apoyar a la comunidad LGBT. Es la primera ocasión que se interponen 30 amparos simultáneos”, destacó Ricardo Gallardo.

Viene un periodo de vacaciones en el Poder Judicial de la Federación, por lo que esperan que a mediados del mes de febrero se les concedan estos amparos.

Piden aprobar matrimonio igualitario

Los activistas demandaron al Congreso de Guanajuato legislar en el reconocimiento a los derechos al matrimonio igualitario y al reconocimiento de la identidad de género.

“No es justo que tengamos que pasar por esto, pero sí pagamos los mismos impuestos. Es un llamado a los legisladores que ya se pongan a trabajar”, apuntó Julio César O´Farrell.

Mencionaron que en Guanajuato se han tramitado amparos para más de 130 matrimonios igualitarios, su organización ha llevado 70, y ningún divorcio.

Este lunes al juzgado llegó también una pareja para tramitar un amparo y casarse.

LALC

