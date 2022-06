La maestra Pina inició en 1984 y tiene muchas anécdotas con sus pequeños alumnos

León, Guanajuato - "Aquí inicié y aquí quiero terminar", expresó la maestra Pina, a 38 años de su primer día al frente de un grupo en el jardín de niños Silvina Lara Partida, en la colonia Las Américas.

Con 58 años, Josefina Arroyo Martínez ha dedicado más de la mitad de su vida a enseñar, y desde el primer día, el 15 de enero de 1984, ha recopilado muchas anécdotas con sus pequeños alumnos, además fue testigo de la transformación de la escuela y de la colonia donde casi todos los vecinos la conocen como la maestra Pina.

Salí del Instituto América e iniciando el ciclo escolar hice un interinato de tres meses en San Francisco del Rincón, ahí me proponen la posibilidad de la plaza e hice todos los trámites, lo logré y me asignaron en este kínder.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Desde un día antes vine a conocer para saber en dónde estaba la escuela… todo estaba muy diferente, muy despoblado, había tierras de cultivo muy cerca de aquí y el transporte que utilizaba era la ruta Américas-San Sebastián, me dejaba en el bulevar Torres Landa que no era como tal bulevar, era como parte de un camino y caminaba para llegar a la escuela", recordó.

"Hay que enseñar a los ciudadanos del futuro"

El gusto por los niños y por la enseñanza convirtieron a Josefina en la primera docente dentro de su familia, con el paso de los años su labor inspiró a una de sus sobrinas y ella hoy es directora de la escuela donde labora.

A mí nunca me ha interesado la dirección, me gusta mucho estar frente al grupo y con mis niños, disfruto mucho la escuela. Me entusiasma la carrera por los niños, trabajar con ellos, pero a partir de que vas avanzando te das cuenta de la responsabilidad tan grande que es trabajar con seres humanos.

Siempre he estado en esta escuela porque hay un buen ambiente laboral y a la comunidad la conozco muy bien, a los maestros nos arropan muy bien y me interesa mucho seguir trabajando con los niños", compartió la maestra Pina, quien se resiste a jubilarse.

También compartió que nunca ha pensado en trabajar en otra escuela, pues el kínder Silvina Lara Partida no únicamente le ha brindado la oportunidad de ser maestra, sino también ha encontrado una segunda familia en sus compañeras y alumnos.

La maestra 'Pina' con sus compañeras docentes. FOTO: Dulce Muñoz

"La docencia más que una profesión es una vocación, me siento muy a gusto, me siento parte de esta comunidad y me fui enamorando de mi profesión, durante el tiempo me di cuenta de que era una vocación que no tenía horario porque la escuela se abre de 9 de la mañana a 12 de la tarde, pero tú sigues trabajando en casa para ellos y por los niños", comentó.

Para la maestra Pina son innumerables las experiencias que ha vivido en este kínder, consideró que cada día es una anécdota diferente, pero reconoció que los mejores recuerdos que conserva son los de sus alumnos felices.

Mi satisfacción es ver a mis alumnos contentos y libres, con esta libertad me refiero a que ellos expresen lo que quieran porque los niños son muy transparentes, dicen lo que sienten, no tienen filtro.

La mayoría de las anécdotas son positivas, como cuando uno como maestro ve a los niños compartir, que te imitan, o que te ayudan a controlar el grupo y que dicen ‘a la maestra no le gusta esto’... creo que en toda la colonia la maestra Pina ya es conocida", expresó.

Para Josefina Arroyo ser maestra es una gran responsabilidad y una carrera que nunca termina, porque el docente se debe actualizar a diario.

"Hace falta que los padres de familia vean el preescolar con más responsabilidad porque algunas veces dicen que el niño está pequeño y no le dan importancia, pero son las bases para poder aprender a leer y escribir. Es la base del aprendizaje", apuntó la también maestra de secundaria y preparatoria en el Instituto Francisco Javier Mina desde hace 28 años.

dmunoz@am.com.mx