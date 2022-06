Ladrilleros de León enfrentan problemas por no ser dueños de la tierra

León, Guanajuato.- En Ladrilleras del Refugio, en León, los trabajadores lo que necesitan es que la Presidencia Municipal les escriture a cada propietario para que puedan replicar el horno ecológico que tienen, porque como no son dueños de la tierra no pueden construir otros en otros lugares.

El problema es que no lo podemos replicar porque no somos dueños de la tierra, destacó Carlos Frías Mejía, representante de la Asociación de Ladrilleras del Refugio.

LEE ADEMÁS: En el Congreso de Guanajuato piden legislar con precisión y transparencia

Refirió que “la SMAOT no nos puede ayudar porque no somos dueños de la tierra y el Municipio nos dice que debemos tener un horno validado".

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“Pero han pasado administraciones y administraciones desde Vicente Guerrero y no les hacen caso, reprochó.

“Sí se los hemos pedido, nunca nos han dicho que no, pero tampoco nos han dicho que sí. Nos mandan a Gestión Ambiental pero a ellos no les toca”.

En Ladrilleras del Refugio trabajan entre 110 y 115 productores.

Refirió que desde 2010, los productores de ese lugar ya cuentan con su horno validado por las autoridades ambientales que no contamina, el cual fue elaborado por ellos mismos, quienes aportaron el material y la mano de obra, y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) aportó la asesoría técnica. Este horno funciona con diesel.

Refirió que en Ladrilleras del Refugio, que ocupa 32 hectáreas, trabajan entre 110 y 115 productores y viven alrededor de tres mil 500 personas.

LEE ADEMÁS: Buscan fortalecer finanzas públicas en León

En entrevista con AM, Carlos Frías dijo que para los habitantes y trabajadores de la zona se requerirían entre 40 y 50 hornos.

El representante de los ladrilleros participó en una mesa de trabajo con cuatro diputados locales de Morena, de organizaciones ambientales, académicos universitarios y funcionarios de SMAOT, organizada por el morenista David Martínez Mendizábal.

Ya tenemos bastantes años trabajando a favor del medio ambiente, pero hemos tenido obstáculos y los vamos sorteando”, dijo Carlos Frías.

Aseguró que ya le preguntó a Aarón Rodríguez, funcionario de la SMAOT, que si tienen un horno validado, ¿qué marca la norma? y no le supo contestar. Afirmó que la norma ya es obsoleta y se debe actualizar conforme a la realidad.

“La tecnología no la tenemos en México y el productor ladrillero no se puede comprometer a algo que no ve”, expresó.

A pesar de lo anterior, Carlos Frías destacó que han trabajado con el CIATEC para mejorar su horno ladrillero y los ladrilleros del Refugio se fueron a capacitar a Salamanca “porque tenemos el compromiso de aportar”.

LEE ADEMÁS: Las uvias tardan en llegar, y se prevé que serán pocas

“Urge resolver el problema”

El representante de Ladrilleras del Refugio urgió ante diputados a que se resuelva el problema de las ladrilleras.

“Tenemos que entrar de lleno a resolver el problema de las ladrilleras. Ya no puede esperar más.

Porque yo no puedo seguir enfermando a mi familia, ni puedo seguir enfermando a los que me rodean, debemos de ser responsables”, declaró.

Funcionarios de la SMAOT escucharon a los ladrilleros de León. Foto: Catalina Reyes

Citó al gobernador Diego Rodríguez, quien el 30 de mayo dijo en entrevista que para él el tema no es reubicar, sino reconvertir. “Y en eso lo apoyo. Lo que yo no apoyo es reubicar, porque eso es patear el problema. Ya no se puede patear el problema”, advirtió Carlos Frías.

En la reunión, recordó que desde 1985 han realizado proyectos en Ladrilleras del Refugio, a donde fueron reubicados en ese año. En un primer proyecto no tuvieron grandes avances.

LEE ADEMÁS: Gobierno de León da atención médica gratis a 44 mil personas

Un segundo proyecto pretendía un diagnóstico situacional de las ladrilleras y la creación de un horno ecológico. Este último no se dio por desavenencias entre ellos, confesó.

El diagnóstico les arrojó que como no son dueños de la tierra no pueden acceder a créditos bancarios, eso los hace acceder a financiamientos costosos.

Otro diagnóstico les indicó que ser hombre y vivir en una ladrillera, aumenta en 6.5% su riesgo de enfermar.

“El Municipio no tiene ganas de atender”

Eduardo Ríos, de la Organización León Contaminado, que ha acompañado los procesos de tecnificación de los productores, dijo:

Respuestas del Municipio ha habido pocas porque no tienen el modo de trabajar, ni tienen presupuesto ni ganas de atender. Un periodo de Gobierno se lo pasa al siguiente y al siguiente y así ha sido”.

LEE ADEMÁS: Prevén más altas temperaturas

Pidió que se apliquen los gobiernos a atender la problemática.

Se acercaron a Cemex para cambiar ladrillos rojos por blocks, pero no resultó “porque se bloqueó. ¿Cómo puede ser que 18 estados puedan vivir sin ladrillo rojo y nosotros no?"

“Somos invisibles”

Carlos Frías dio a conocer que tiene dos hijos con discapacidad, y en el Hospital Pediátrico de León le comentaron que era posible que esa condición fuera originada porque viven en una ladrillera.

“Nosotros trabajamos y comemos, si no, no. Fuimos el único sector que no fue atendido por nadie en la pandemia. Hacemos como los niños, trabajamos, saturamos el mercado y somos los que menos ganamos.

“Necesitamos una apertura y un apoyo concreto de Gobierno del Estado”, demandó.

No me cabe en la cabeza que me digan: porque no cumples con el ordenamiento territorial no te puedo atender ¡si es una situación de salud! Lamentablemente somos invisibles hasta por clase social. La gente se asombra de cómo trabajamos”.

LEE ADEMÁS: Buscan duplciar recursos para obras en León

“Por eso nos hemos enfocado a trabajar, porque queremos transformarnos. Seguimos haciendo las cosas como se hacían hace 200 años”.

Dijo que está trabajando desde 2006 pero cuestionó por qué no se ha hecho un estudio de costo-beneficio.

Todos los municipios están igual

Carlos Ávila, director general de Calidad del Aire de la SMAOT, expresó que la problemática que tienen no sólo es de León, sino de la mayoría de los municipios.

Porque el primer requisito que deben cumplir es el ordenamiento territorial para que la SMAOT les dé su licencia ambiental de funcionamiento de emisiones a la atmósfera para su horno.

Antes de atender la norma técnica deben atender el ordenamiento territorial, el cual señala que no se pueden mezclar zonas industriales con otras habitacionales y las ladrilleras se pueden catalogar como una industria.

También deben de cumplir con el requisito de estar a por lo menos a 3 kilómetros de distancia de un centro de población.

LEE ADEMÁS: En León compran medicamentos por 4.1 millones de pesos

Reprocha tolerancia de las autoridades

Eduardo Ríos reclamó a los funcionarios de la SMAOT que “hay mucha tolerancia”, porque toleran que haya ladrilleros nuevos en la zona de Ladrilleras del Refugio que hacen hasta dos mil piezas y contaminan mucho.

Reprochó que el dinero asignado se lo están llevando consultores “en reunioncitas”. Pidió que no se utilice más encino en los hornos, porque se está deforestando la Sierra de Santa Rosa ni otros árboles porque se está devastando la Sierra de Lobos.

En entrevista posterior, el diputado David Martínez hizo un llamado al Municipio de León para que atienda este problema.

MTOP