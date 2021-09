“Ay... pobrecito de mi estado”, dice Malú Mícher en su tercer informe, al lamentar la ola de inseguridad y violencia instaurada en Guanajuato y responsabiliza al fiscal Carlos Zamarripa.

En su tercer informe de actividades legislativas, Martha Lucía “Malú” Micher Camarena, senadora de Morena por Guanajuato, además de resaltar las principales conquistas legislativas en materia de igualdad de género, se enfocó en señalar la crisis de inseguridad y violencia que mantiene sometida a la entidad.

En su discurso defendió la labor de la Federación en trabajos de seguridad e impartición de justicia en el estado, sin embargo reclamó que esto no ha sido correspondido por las fuerzas locales, principalmente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Me he sumado al llamado respetuoso que ha hecho en varias ocasiones el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que las autoridades estatales revisen el desempeño del Fiscal Carlos Zamarripa, ha estado en el cargo por 12 años y con resultados nulos en materia de justicia y seguridad, han sido los peores 12 años de mi estado”.

“Sigo sin comprender por qué los legisladores del PAN siguen protegiendo a un Fiscal o un secretario de seguridad pública que no han dado resultados”, añadió enérgicamente.

Además, adelantó que la nueva legislatura traerá consigo un análisis serio, honesto y profundo sobre el desempeño de Carlos Zamarripa, “los guanajuatenses piden a gritos un cambio de estrategia en materia de seguridad y justicia”.

Siente Fiscal Zamarripa presión por insistencia de AMLO para que deje cargo

Y en materia de legislación, la comisión para la igualdad de género que Micher Camarena preside, resaltó la reciente despenalización del aborto en todo el territorio nacional y celebró la determinante decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

'Somos rehenes de delincuentes': familia de empresario muerto por ataque de bomba en Salamanca, lamenta inseguridad

No se me olvida cuando fui amenazada por los grupos de ultraderecha en Guanajuato en el 2000, ni cuando vi mi rostro expuesto en mantas y lonas en mi propio estado, también aquí afuera del Senado de la República me señalaron de asesina. Hoy la lucha ha valido la pena, soy defensora de la vida de las mujeres y no asesina, la jurisprudencia de la Suprema Corte es mi soporte”, sentenció.