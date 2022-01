‘Las vacunas son experimentales’, aseguran personas de Guanajuato

En Guanajuato capital existen también personas que no se han vacunado, sobre todo porque consideran que las inyecciones son experimentos. Otros respetan esas decisiones, pero viven con temor por los que o se inmunizan.

"En casa hay personas adultas mayores, profesionistas y jóvenes que no se quieren vacunar. El que es Ingeniero no se quiere vacunar porque cree que es una cuestión del gobierno que tiene como finalidad realizar experimentos para controlar a la gente, cree que si se vacuna se puede morir”, señaló Tonatiuh González de Haro, un vecino.

"En la casa hay otra persona de 40 años, es licenciado, y tampoco se quiere vacunar, cree que es una pandemia como todas las que habido en el transcurso del historia como cuando fue el sarampión y también cómo fue la viruela y dice que solas van a desaparecer.

"Hay otro adulto mayor que tiene azúcar, y también dice que si lo vacunan lo van a matar. Yo ya me vacuné, pero en mi casa hay tres que no se quieren vacunar y aunque yo me cuido, me da miedo contagiarme porque puedo contagiar a los de mi casa, es una cadena, unos están vacunados y otros no", añadió el señor.

Gerardo Martínez, otro vecino de Guanajuato capital, asegura que no tiene caso vacunarse.

"Yo no me vacuno porque las vacunas son experimentales, es lo que he leído en medios internacionales, la vacuna es experimental, no te garantiza nada, además presenta reacciones diferentes en cada cuerpo.

"No quiero parecer ignorante pero siento que sí hay algo atrás de las vacunas porque gente que yo conozco ha tenido dos o tres vacunas y se muere. Las vacunas no te garantizan que no te va a pasar nada, te dicen que si te vacunas va ser menos el efecto de la enfermedad, pero yo he visto gente que se pone mal, eso no te garantiza que si te vacunas no te vas a morir".

Los malos ejemplos, aunque aderezados con leyendas, también hacen su parte.

"En el caso de Novak Djokovic, el tenista, él no se quiere vacunar, acaban de sacar a la luz pública que el dueño del 80% de las acciones de una farmacéutica que está investigando el COVID y no se quiere vacunar.

"Hay varios deportistas que no se quieren vacunar, porque dicen que las vacunas son experimentales, esto también nos pone a pensar que efectivamente hay algo detrás de las vacunas, por esa razón en lo personal no me quiero vacunar", indicó Francisco Hernández.

A Miguel López le lastima que lo cuestionen por no vacunarse.

"Yo no me he vacunado, pero no quiero que sepan quien soy, porque la gente lo primero que hace es que te ofende, dicen que eres un pendejo ignorante y hay otra gente que te discrimina, cuando saben que no te has vacunado no quiere que estés junto de ellas.

"Esto porque tiene la falsa creencia que tú la vas a contagiar. Ahorita estamos viendo que aunque ya hay mucha gente vacunada, es la etapa más alta de contagios, entonces uno duda de que la vacuna sirva, eso no me da confianza", indicó.

