Le ponen sazón a lo que hacen

León.- El reto culinario “Cocinero de Guanajuato 2019” reunió durante dos días a 12 chefs profesionales para encontrar al digno representante estatal en el próximo Cocinero del Año.

En el salón Escarlata de Icon University se realizó el acto de premiación a los tres mejores menús de los creativos de la cocina, a cargo del grupo de chef integrantes del jurado y autoridades.

En representación de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, Patricia Carranza, directora de productos turísticos del estado entregó a cada uno de los participantes un reconocimiento por su desempeño.

El chef de MHC Steak House and Wine, Gonzalo Medrano Ortiz ofreció al jurado un menú vegetariano compuesto por una entrada de menudo de cetas, mole blanco de guanabana como plato fuerte y de postre gelatina de alfalfa de leche de agua con rompope de mezcal.

En entrevista para am el joven de 26 años contó que en la edición pasada del concurso también participó sin obtener los resultados que esperaba, por lo que decidió volverlo a intentar este 2019.

Me siento muy contento, valió la pena todo el trabajo previo que hice desde las pruebas a cada momento, creo que atinamos con los jueces le dimos el gusto, y quiero agradecer que me dieron la oportunidad de poder representar a Guanajuato”, dijo el chef egresado de la UNIPRO .

El segundo lugar fue para el chef Ulises Delgado y el tercero para Brian Becerril, ambos creativos culinarios de restaurantes ubicados en San Miguel de Allende.

El chef jurado del reality show Masterchef México mostró su desacuerdo con personas que creen que en Zacatecas, Durango, Guanajuato y Nuevo León no son estados culinarios, sin conocer o reconocer que poseen una serie de ingredientes, técnicas, tradiciones y costumbres que genera una rica oferta gastronómica.

A mí me molesta mucho que lleguen esos idiotas, ignorantes a decir que si la cocina no es de Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz o Yucatán, no es cocina; reducen y venden la cocina mexicana como si fuera solamente de esos estados y no, tenemos una riqueza gastronómica tremenda”.