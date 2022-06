Lamenta Morena fallo contra derecho al aborto en EU; PAN aplaude decisión

Guanajuato.- La eliminación del derecho al aborto en Estados Unidos no impacta en México pero hace sentir a los grupos conservadores un poco satisfechos, "y con este país feminista que estamos construyendo y que seguiremos construyendo con Marcelo Ebrard no vamos a dar un solo paso atrás", manifestó la senadora morenista Malú Mícher Camarena.

Describió como lamentable la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de eliminar el derecho constitucional al aborto y señaló que esto implica un retroceso de 50 años en la historia del acceso al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas de Estados Unidos.

"Para mí es un gravísimo retroceso que además está basado en principios como prohibir y discriminar sobre todo a las mujeres más pobres y castigar y someter a leyes rídiculas cuando sabemos que las mujeres se pueden otra vez someter a abortos clandestinos, inseguros y que las ponen en riesgo”.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“Lo que están haciendo es orillar a las mujeres a morir, eso es lo que sucedió con esta gravísima decisión en Estados Unidos; sin embargo esta mayoría ridícula, conservadora y discriminadora no logró lo que quería porque finalmente la decisión de la Suprema Corte es muy respetable pero no quiere decir que los Estados no puedan autogobernarse y decidir la no penalización de las mujeres", señaló.

"Vamos para adelante" con legalización del aborto en México, asegura morenista

La morenista aseguró que en México la legalización del aborto va para adelante y recordó que en 7 entidades del país ya no se penaliza la interrupción del embarazo:

Ciudad de México

Oaxaca

Veracruz

Hidalgo

Colima

Baja California

Sinaloa

"En México no tendrá implicaciones esta decisión, nosotras vamos para adelante. Estamos trabajando. Al contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este país ha manifestado un criterio abierto y nada conservador, un criterio progresista, de justicia, de derecho y de acceso al ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos y esto lo ha marcado en la sentencia donde prohibió la criminalización de las mujeres que se hayan sometido a un aborto”.

“En nuestro país la decisión de Estados Unidos sí impacta pero en menor medida, ¿en qué? en los financiamientos que reciben algunas organizaciones por parte de algunos financiadores extranjeros, pero a nosotros no nos va a detener este tipo de medidas, al contrario nos vamos a solidarizar con mujeres, como sabemos en la Ciudad de México y en 6 estados en este país ya no se penaliza la interrupción del embarazo", apuntó.

Celebra panista fallo de Corte Suprema de EU

Por otro lado, la senadora panista Alejandra Reynoso aplaudió esta decisión y publicó en su cuenta de Twitter: "Celebro la decisión de la Corte de los Estados Unidos. La vida debemos defenderla desde su concepción. #SalvemosLasDosVidas".

Entre abril del 2007 y marzo del 2022, 514 guanajuatenses viajaron a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo de forma legal.

En total son 247 mil 410 mujeres de todo el país las que recurrieron al programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Ciudad de México en este periodo (15 años) de las cuales se precisó que 62 dijeron ser extranjeras.

MCMH