Comonfort, Guanajuato.- Con mucha rabia y cargando la foto de su hijo María Guadalupe Cayente salió de la audiencia donde el amparo que solicitó fue negado por la Juez de Control de Garantías.

La oportunidad de revisar a fondo el caso de Leonardo Reyes Cayente se "vino abajo" cuando la Juez, Mónica Edith Olmos explicó que el amparo no procede porque estaba fuera de tiempo.

"Tengo rabia, mucha rabia. Tres años sin solucionarse nada. Tres años muerta en vida, yo creo que no es justo. Ya basta de tanta burla", dijo María Guadalupe Cayente.

El 13 de diciembre del 2018, el joven de 23 años fue asesinado presuntamente por policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en San Miguel de Allende.

Seis policías estatales estaban involucrados, de los cuales 3 están activos y 3 se dieron de baja.

Al mediodía, familiares, abogados y medios de comunicación ingresaron a la sala de juicios orales en Comonfort.

Inicia audiencia y juez niega amparo

La Juez dio inicio con la audiencia y el rostro de Guadalupe era de preocupación e incertidumbre.

La resolución fue que no se ejerciera acción penal en contra de los 6 policías de las Fuerzas Seguridad Pública del Estado (FSPE) y se cerrará el caso.

En la sesión se leyeron varios documentos, entre los más importantes fueron los citatorios que la Fiscalía emitió para dar a conocer la resolución del caso de Leonardo.

En al menos 4 citatorios los Agentes de Investigación Criminal y del Ministerio Público no contactaron a la víctima indirecta, en este caso la madre de Leonardo.

La defensa de "Leo", encabezada por el abogado, Juan José Padierna argumentó que había varias anomalías en los citatorios, ya que incluso no coincidían las horas.

En el transcurso de la audiencia Guadalupe y su abogado se veían preocupados, nerviosos y sobre todo inconformes.

La Juez explicó a ambas partes que el amparo que solicitó la defensa tenía fecha del 28 de agosto de 2021 y el último citatorio de la Fiscalía tenía fecha del mes de julio.

La Juez mencionó que la víctima tenía 10 días hábiles para impugnar o no estar de acuerdo con la resolución de la Fiscalía, pero pasó casi un mes.

A la 1 con 56 minutos, tras un receso de 15 minutos, la Juez calificó el amparo como extemporáneo.

La madre de Leonardo se llevó las manos al rostro y movía la cabeza, porque no podía creer lo que sucedía.

Mónica Edith se dirigió a la madre de Leo Reyes Cayente y mencionó que ella no se encargaba de investigar y entendía su dolor.

A las 2 con 39 minutos de la tarde, terminó la audiencia y María Guadalupe salió de la sala en compañía de abogados y familiares.

En entrevista mencionó que tiene derecho a que se haga justicia la muerte de su hijo.

"Nos toman como un juguete, como si no fuéramos nada. El consuelo que me queda es que tiene familia y ojalá no les pase lo que a mí, porque entonces me van a comprender", agregó la mamá de Leonardo Reyes Cayente.

El abogado de la familia Cayente mencionó que buscarán otros recursos por medio de la Federación, para que se revise el caso y se haga justicia la muerte de Leonardo.

