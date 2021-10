Guanajuato.- La presidenta de la Fundación “Vamos México”, Marta Sahagún de Fox, dijo que la medida del Gobierno federal sobre la deducción de impuestos a través de las donaciones que realizan las empresas a empresas no los detendrá y se tendrán que hacer innovaciones.

Hoy estamos ante una nueva realidad, en esta nueva realidad tenemos que trabajar de una manera innovadora, y lo único que no vamos hacer es terminar con la misión y con causa que nos une y que nos convoca”, dijo la esposa de Vicente Fox.

En conferencia virtual de prensa, donde promueve el nuevo foro “Sumando+Por México”, que tiene como objeto el reflexionar y construir escenarios que lleven a una transformación social, dijo que la medida del Gobierno federal sí impactará a asociaciones de asistencia social.

Además: Pide Delgado esperar reforma a la ley del ISR para conocer impacto en asociaciones

Claro que nos va a impactar, pero creo que podemos adaptarnos.A todos nos va a impactar, pero no hay que detenernos en el impacto, hay que ir a la acción y poder lograr, a través de empatía para seguir logrando los objetivos y la misión”, sostuvo.

Destacó que es una medida que no les gusta pero que no dejarán de luchar en favor de la sociedad.

“Simplemente es una realidad que puede no gustarnos, y no nos gusta, pero es una realidad a la que habremos de enfrentar y habremos de salir trabajando y continuando en lo que es el propósito de la fundación, y la misión en lo particular de nuestras vidas”.

En la conferencia puntualizó: “tenemos un gran país y nuestro compromiso es sumar para el bien de la sociedad, y lograr la transformación de fondo, basada en valores, humanismo y crear una nueva y mejor ciudadanía”.

También: Reforma a la Ley del ISR limitaría trabajo de la asociación Rescatando Ángeles

“Las causas buenas jalan a la gente buena; y hay mucha gente que busca cómo hacer el bien a otra posibilidad que otras sea”.



La presidenta de “Vamos México”, dijo que dentro de la semana de innovación del Tecnológico de Monterrey, que se realizará del 25 al 29 de octubre, el día 27 se va a llevar a cabo el Foro “Sumando+Por México”.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Fox, y será organizado por la fundación Vamos México, en alianza con el Tec de Monterrey y con la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Guanajuato.

Hizo un llamado a los 5 sectores de la comunidad: el sector de la filantropía, el empresarial, social, académico, y el de gobierno, a participar en el evento con el objeto de lograr una mayor conectividad y colaboración.

Te podría interesar: Quedarían sin respaldo niños, adictos y mujeres con limitación a deducción de donativos

Señaló que en estos tiempos se deben buscar alianzas y colaboración, porque “lo que no puedo lograr, otro sí lo puede; si nos sumamos podemos lograr mucho más en este sentido”.

Si queremos un mejor país, necesitamos mejores ciudadanos, y en eso tenemos mucho que trabajar. Se tendrán grandes exponentes, panelistas, grandes fundaciones que nos deben de inspirar y emprendedores sociales”, sostuvo.

JATR

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos