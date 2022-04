Guanajuato, Guanajuato.- Libia Denisse García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno de Guanajuato, consideró que declarar la alerta de género en un estado no resulta un mecanismo eficaz para combatir la violencia contra las mujeres.

“La realidad hoy es que en los territorios en donde se ha declarado (la alerta de género), no ha representado un elemento sustantivo para erradicar la violencia. No me parece una medida efectiva”, expresó en entrevista.

Así se expresó sobre la solicitud de la CNDH para que en Guanajuato se declare la alerta de género, por la situación de feminicidios y por la crisis de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en el Estado.

Afirmó que en los 22 estados donde se ha declarado la alerta de género, de acuerdo con los indicadores publicados por Conavim, “no ha resultado un indicador que logre incidir en que reduzcan la violencia contra las mujeres. Estaremos atentos a responder, pero no resulta un mecanismo eficaz para las mujeres”, sostuvo.

No obstante lo anterior, la Secretaria afirmó: “Nosotros estamos dispuestos a colaborar con la Conavim en este caso y atentos a la conformación de un grupo de trabajo cuando se nos haga el requerimiento”.

En entrevista. explicó que en el proceso de la alerta de género, primero procede que le notifiquen al Estado, lo cual no ha ocurrido, después que se conforme un grupo de trabajo, luego la emisión de las recomendaciones y la aceptación o no de las mismas.

Comentó que el plazo de cinco días de notificación de la solicitud

Dijo que el Estado estará atento a dar toda la información que le sea requerida por la Conavim y señaló que también tiene otros mecanismos que ha implementado para combatir la violencia contra las mujeres.

Abundó que una vez iniciado el proceso para determinar si procede o no declarar la alerta de género, en la conformación del grupo de trabajo se expone toda la información de lo que ha hecho el Estado en materia de combate a la violencia feminicida.

“Se contrasta la información (por parte de la Conavim) y se emiten recomendaciones”. Y ahí el Gobierno del Estado estará muy atento a estas recomendaciones que tenga que aceptar.

Aseguró que Guanajuato tiene todo “puesto” para entregar la información de lo que se ha hecho en esta materia.

