Llevan maestros de Guanajuato 5 quincenas sin recibir su sueldo

Maestros del estado de Guanajuato que pertenecen a la federación han tenido que recurrir a pedir prestado, saturar sus tarjetas y dejar de pagar sus compromisos debido a que la Secretaría de Educación Pública no ha pagado cinco quincenas.

AM platicó con varios maestros, quienes explicaron que desde el 16 de agosto que firmaron contrato de su plaza, no han recibido su sueldo.

Los afectados somos los que concursamos por plaza, se nos otorgó y se nos explicó que las primeras tres quincenas no tendríamos el pago, nos prevenimos, pero ahora ya son cinco, nos mandaron correo el mes pasado que de que llegaría pero no pasó”, explicó una de las maestras quien tiene su plaza como docente de secundaria en León.

En su caso dejó de pagar su casa dos mensualidades, tiene dos hijos y es madre soltera; en promedio le deben cerca de 40 mil pesos y estima que hay más de mil profesores en esta situación.

En el sitio donde trabajo hay otros cuatro maestros que tenemos esta situación, yo tuve que saturar la tarjeta y pedir prestado, es algo que exigimos, nuestros trabajo lo vale”, aseguró para am.

La mayoría de los afectados son profesores que obtuvieron plaza para trabajar en Guanajuato en nivel primaria y secundaria, con todo y el sistema híbrido que se maneja.

También los profesores que realizaron examen para obtener más horas de clases son perjudicados, pues no se les han pagado esas horas que ya trabajaron los dos meses desde que inició el ciclo escolar el pasado 30 de agosto y muchos firmaron hasta septiembre.

Tenemos un tutor que nos lleva para que nos revise cómo estamos trabajando, si lo estamos haciendo bien y nuestros rendimiento no ha sido diferente aunque no nos paguen, nosotros tenemos que dar todo”, explicó otra profesora, quien tiene que pagar por su transporte para llegar a otro municipio desde León a dar clase.

En su caso ella es foránea tiene que pagar renta, pagar la niñera, la comida, gastos personales y sus papás también dependen de ella.

La SEG ha explicado a los maestros sobre su intervención para que reciban sus quincenas, pero no hay nada concreto.

Maestros temen que les paguen hasta enero

No nos llega pago, no nos dan una respuesta concreta. Sólo juegan con mal informarnos y darnos ‘atole con el dedo’, ahora dicen los mismos compañeros que si no nos pagan en la siguiente quincena, ya nos pagarán hasta enero. De verdad que esto es muy indignante”, señaló.

En el caso de otro maestro la situación no es mejor, adquirió horas como nuevo ingreso en septiembre, la Secretaría le explicó que tarda tres quincenas para pagar por cuestiones administrativas.

Ya no sólo fueron esas tres, son cinco ya y nos dijeran que en un oficio que se nos hará el pago en quincenas acumuladas en nómina extraordinaria con fecha del viernes pasado, y no se nos ha depositado y para entrega de cheques nada, tenemos una plataforma que se llama FONE del Gobierno Federal y los recibos de pago ni se han generado”, aseguró para AM.

El maestro es padre de familia de dos, está preocupado y estresado pues trabaja y vive en San Felipe y debe viajar a León constantemente para estar con su familia.

No se vale que el mismo sindicato se burle, estamos dando lo mejor a los alumnos y con ese gusto damos clases y que nos den largo con promesas de pago que no llegan, no se vale, tienen problemas internos entre Secretaría de Guanajuato y Federal”, dijo.

Otro caso es el de Grecia, quien también está harta de las respuestas y “atoles con el dedo” que les dan, pues ella es foránea y debe viajar de la cabecera municipal de Celaya a su plantel de trabajo.

Trabajo a unos kilómetros de la caseta a Querétaro, yo soy de León pero tengo que estar en Celaya, ya la situación está crítica, en sindicato la única respuesta es esperar a la siguiente quincena, no hay nada que hacer y no nos dan respuesta y no nos aseguran”

En el correo sobre el supuesto pago que llegaría, le desglosaron las fechas para su pago, pero aún es fecha en que sigue esperando sus cinco quincenas y el dinero ahorrado se le está acabando.

Los maestros todos los días realizan gastos y cada vez incrementan sus deudas. FOTO: archivo

SEG no tiene una respuesta precisa

AM consultó con el delegado en León de la Secretaría de Educación en Guanajuato, Fernando Trujillo Jiménez y explicó que hay un acompañamiento y está por resolverse la situación.

Es un tema de la Federación, de disposición presupuestal, pero afortunadamente estamos con buenas condiciones en León (...) Estamos en secundaria con plantillas amplias por la cantidad de alumnos, pero estamos tranquilos, los maestros son conscientes del tema federal y como estado estamos haciendo gestiones”, comentó.

AM cuestionó sobre el recurso faltante para hacer el pago y el número de maestros en León con esta problemática, pero no se informó del recurso.

Ya se regularizó, nosotros venimos presionando antes del arranque del ciclo, sin duda que estén respaldado los derechos de nuestros maestros”, finalizó.

