Locales en Plaza Mayor se sumaron a Un Día Sin Mujeres y no abrieron

León.- Un grupo de 36 locales del centro comercial Plaza Mayor se unieron en el paro nacional de Un Día Sin Mujeres.

Las tiendas que decidieron apoyar el movimiento, en su mayoría, colocaron un aviso en los escaparates destacando su intención de permanecer fuera de servicio hoy.

Comercios de ropa, calzado, alimentos, joyería, lencería, maquillaje entre los que se sumaron.

Quién optó por ser más específico fue el restaurant Itacate, instalado en la zona de fast food del centro comercial, su aviso decía:

El 09 no podemos atenderte porque Mary no estará para recibir tu pedido, ni doña Pachita para hacer las tortillas a mano", el comedor declaraba no ser nada sin las mujeres de la empresa.