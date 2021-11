Loret de Mola a empresarios: no sean ‘agachones’ con AMLO

León, Guanajuato.- El periodista Carlos Loret de Mola urgió a los empresarios a alzar la voz frente a las malas decisiones del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que a todos afectan.

En su conferencia en el evento Divex (tercera edición de la expo de materiales industriales), en Poliforum León, cuestionó a la cúpula del sector empresarial que en privado se quejan de la conducción del País pero que en público prefieren callar.

“¿Dónde están? ¿Qué esperan que pase para que despierten y ejerzan su derecho democrático a disentir? Si sale uno, lo aniquilan, pero si salen todos ponen de rodillas al Gobierno”, expuso el colaborador de Latinus, Washington Post y WRadio.

En la charla titulada “¿Qué esperar de las decisiones político-económicas del Gobierno de cara al 2022?” relató que hay figuras importantes del sector privado que con él se quejan de las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, incluso se toman la foto y salen en videos con elogios mutuos al Presidente, que nadie les cree.

¿Por qué no se lo dicen en su cara? cuidan lo suyo, pero si se lleva la fregada al País también los incluye. ¿Cuánto tiempo van a esperar para salir a decir lo que piensan, tanto los liderazgos nacionales como los regionales del empresariado?”.

Consideró que ya no aplica el argumento de que el Presidente no se va a dar un balazo en el pie, “claro que se los da, y no a él, al País... Si ya construimos democracia, libertades, ha costado mucho llegar hasta aquí, hay que defenderlo”.

Loret de Mola calificó que “tenemos una oposición inepta”. Que no hay una figura que sea lo que fue AMLO como opositor a los gobiernos del PAN y PRI.

Sostuvo que en cualquier otro País lo que pasa en México (casos de corrupción, récord histórico de homicidios, crisis económica, desmantelamiento del sistema de salud), sería más que suficiente para desbaratar al partido en el poder, pero aquí no.

Ante la pregunta del empresario Roberto Novoa Toscano, ahondó sobre el papel de la oposición:

“Meterse a la cabeza de la oposición es un laberinto. Es una combinación de una camada de ineptos, políticos muy noveles, que no conectan con la gente; y, por otro lado, políticos con cola que les pisen”.

No obstante, sostuvo Carlos Loret de Mola, aún hay tiempo de que surja un liderazgo opositor fuerte.

Mencionó que el tercer año del Gobierno aún es temprano para pronosticar candidatos y presidentes, habrá diferentes perfiles, además de que las campañas sí importan para definir la intención de voto de uno u otro lado. Nada está escrito.

“La oposición está pa’l perro, pero se puede componer”, anotó Loret de Mola.

AMLO, de cuerpo entero

La plática del columnista ante empresarios de Guanajuato se centró en mostrar una radiografía muy particular del Presidente de la República y el Gobierno de la 4T.

‘La cabeza’ . El manejo de la pandemia: minimizó el impacto en la salud y abandonó a las empresas. “Todo por un prejuicio de que cada empresario exitoso es un delincuente impune”.

El manejo de la pandemia: minimizó el impacto en la salud y abandonó a las empresas. “Todo por un prejuicio de que cada empresario exitoso es un delincuente impune”. ‘El corazón’ . El líder de la lucha social hoy acusa que son manipulación los reclamos por feminicidios, desabasto de medicinas, niños con cáncer, las víctimas de la violencia.

El líder de la lucha social hoy acusa que son manipulación los reclamos por feminicidios, desabasto de medicinas, niños con cáncer, las víctimas de la violencia. ‘Los brazos’ . “No hay gabinete... hay una pandilla de ineptos incapaces de hablarle (al Presidente) con la verdad”.

“No hay gabinete... hay una pandilla de ineptos incapaces de hablarle (al Presidente) con la verdad”. ‘Los pies’ . En lo económico, “el Presidente es una máquina de generar desconfianza”. “Cree que lo mejor fue el desarrollo estabilizador”.

En lo económico, “el Presidente es una máquina de generar desconfianza”. “Cree que lo mejor fue el desarrollo estabilizador”. ‘La boca’ . Es un Gobierno de saliva, “una chorocracia”. La “nariz” de Pinocho son las conferencias mañaneras.

Es un Gobierno de saliva, “una chorocracia”. La “nariz” de Pinocho son las conferencias mañaneras. ‘Las rodillas’ . La política exterior al servicio de Estados Unidos.

La política exterior al servicio de Estados Unidos. ‘La columna vertebral’ . Son los militares empoderados, lo cual tiene sus riesgos para la democracia.

Son los militares empoderados, lo cual tiene sus riesgos para la democracia. ‘El hígado’ . Es la popularidad, fomentar el rencor, explotar el odio.

¿Y lo bueno?

Disciplina financiera, austeridad, despertar el interés en la política, negociación del T-MEC, y el aumento al salario mínimo.

“Aciertos que palidecen ante los desaciertos”, dijo Loret.

