Los regalos que nunca llegaron

León.- Sin duda el Día de los Reyes Magos es uno de los más esperados por los niños y niñas, es cuando Melchor, Gaspar y Baltazar llegan del lejano Oriente para premiar a los pequeños mejor portados.

Regalos de todo tipo son pedidos año con año pero en ocasiones las listas no alcanzan a ser surtidas por los Reyes Magos como ellos quisiera.

Por ello am le preguntó a leoneses por aquellos obsequios que pidieron a los reyes y que nunca les llegaron y su sentimiento al respecto.

Karime Salim

Los Reyes Magos regularmente me consentían mucho y me traían todo lo que yo pedía, pero recuerdo que me quedé con ganas de un Nintendo; de chiquita, no les gustaba que jugáramos con videojuegos y ya más grande, me lo regalaron mis papás”.

Karime Salim

Alfredo Soto

Lo que siempre quise de niño fueron todos los juguetes de la película Toy Story, pero hasta ahora que soy grande me los están trayendo los Reyes”.

Alfredo Soto

Leslie y Laura Sotelo

Cuando estábamos en kinder siempre tuvimos la ilusión de tener nuestro propio Jeep de Barbie que nosotras pudiéramos manejar, pero nunca llegó”.

Leslie y Laura Sotelo

Mauro Herrera

Desde que tengo memoria siempre quise una patineta y nunca me la trajeron”.

Mauro Herrera

Magdalena Escareño

Siempre quise que me trajeran el microhornito o un perrito de verdad”.

Magdalena Escareño

Gustavo Jiménez

Siempre fueron súper buena onda conmigo, pero alguna vez pedí una cuatrimoto y no me llegó. Me la cambiaron por caballos; creo que los reyes la consideraban peligrosa”.

Gustavo Jiménez

Diana Preciado

Cuando tenía 6 años me encantaba la Vaquita Lechera de Lili Ledy. La pedí a los 6 años, a los 7 y 8, y nunca llegó. Me encantaba porque hacía ruido y daba leche de verdad, no se por qué me daba tanta ilusión tenerla”.

Diana Preciado

Mónica Ortiz

Cuando estaba en la primaria mi ilusión siempre fue que me trajera una muñeca Cabbage Patch Kids, toda cachetoncita ella, pero no me la trajeron”.

Mónica Ortiz Armando Hurtado

Los Reyes Magos eran muy buenos conmigo, pero cuando tenía como 8 años me quedé con las ganas de tener una moto eléctrica”.

Armando Hurtado

Alejandra Maldonado

Cuando tenía como 8 años pedí la Muñeca Comiditas Lili Ledy, ese año andaba con mi familia en Disney y creo que se les complicó a los Reyes, pero nunca la tuve”.

Alejandra Maldonado