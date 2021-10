Lyn May confirma tragedia: ‘Mi embarazo se acabó’

Ciudad de México.- Lyn May una vez más, no termina de salir de una cuando ya está dentro de otra. Después de que acaparara la atención con un arriesgado look el cual sorprendió a propios y extraños, promoviera el uso del botox y Niurka Marcos le reviró con tremenda respuesta, ahora lanza escalofriante confesión.

La ex vedette confirmó una terrible noticia sobre su embarazo, durante una entrevista en YouTube con Angélica Palacios, al revelar que vivió momentos de tensión durante un vuelo que tuvo que aterrizar de emergencia.

Lyn May detalló a la periodista de espectáculos que tomó el vuelo de Mexicali a la Ciudad de México y durante el trayecto el avión presentó algunas fallas mecánicas, lo que provocó en ella un enorme susto, al igual que los demás pasajeros, lo que culminó en tragedia, según sus palabras.

Lo que llamó la atención es que cuando Angélica le lanzó la pregunta directa sobre su embarazo, la también bailarina prefirió no hablar sobre el tema. Pero, cambió de opinión más tarde, ya que después de su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México se atrevió a contar toda la verdad.

Lyn May decidió romper el silencio y reveló que debido al “tremendo susto” su embarazo “se acabó”. Y fue ante los medios de comunicación que allí la esperaban que declaró ante cámaras y micrófonos:

Yo creo que ya el embarazo se acabó porque con ese susto y este zangoloteo del avión. De verdad volvimos a nacer”.

Con lo cual se da por terminada la etapa de gestación de unos gemelos que al parecer había procreado con su pareja Marcos Hernández, originario de California, Estados Unidos.

