Madre escuchó los disparos que mataron a su hijo

La mamá de Luis Manuel escuchó los disparos que lo mataron.

El joven de 33 años tenía poco que salió de su casa en su motocicleta, sin decir a dónde iba, y ella presintió que algo le había pasado. Policías lo abatieron luego de que éste les disparara cuando lo detuvieron por no llevar casco, informó la Secretaría de Seguridad.

Un joven fue asesinado por policías, su madre escuchó los disparos que le arrebataron la vida. Foto: Staff am.

La familia no ha sido informada de nada, la autoridad no les ha compartido lo que sucedió, lo único que saben es lo que informaron medios de comunicación.

Oímos las detonaciones, fueron muchísimas, pero yo no le puedo decir si lo detuvieron para revisarlo, si fue porque no llevaba casco, sí lo tiene, pero en la comunidad no lo usaba”, añadió.