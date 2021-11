Manuel Doblado, Guanajuato.- Autoridades de Manuel Doblado piden al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), revisar si la colocación de placas que realizó la Administración Municipal pasada en la Columna Central de la Plaza de la Victoria en Manuel Doblado, estuvo validada; piden sean retiradas pues la desvirtúan.

Así lo dio a conocer el cronista de la ciudad Miguel Gonzalez, quien comentó que las placas colocadas recientemente desvirtúan el sentido original de la construcción inaugurada en 1888, y catalogada por el INAH.

Dicha columna se encuentra ubicada en la corazón de la Plaza central del Municipio, y la cual dio una sorpresa hace unas semana al percibir en ella unas placas a base de cantera, en un costado con el logotipo de la administración anterior y su slogan, y por el otro lado otras dos grandes placa con un mensaje y la otra con los nombres de los integrantes de dicho Ayuntamiento.

Lo que sorprendió tanto a autoridades como a dobladenses, pues al ser un monumento catalogado por el INAH, y este tipo de acciones deben de contar con un proyecto validado, ya que son construcciones históricas de alto valor cultural.

El cronista comentó que este monumento es una columna con características Jónicas y corintias, de la cual habló Pedro Gonzáles, en su libro llamado “Geografía del estado de Guanajuato”, en 1904, libro en que describe que este monumento contenía unas placa descriptiva en la cual se leía que en 1888 fue su inauguración junto con el Mercado municipal antiguo.

Comentó que en el mismo libro se menciona que en las puertas principales del Mercado, había 4 nombres; Manuel doblado benito Juárez, Melchor Ocampo y Santos Degollado, por lo que se se estima fue una columna en honor a la guerra de Reforma o movimiento de Reforma, durante la gubernatura de Manuel González.

Consideramos que desvirtúa el sentido original de su construcción las placas recientes y la dañan...personalmente tenemos dudas, pues ignoro si hay un proyecto validado por el INAH. Mandamos un oficio vía internet al INAH Guanajuato, pero no nos han contestado nada y no puedo decir si existía o no dicho proyecto validado, pero considero que esto desvirtúa el sentido de la columna...vamos a ver si nos contesta el INAH"