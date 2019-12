Marchan leonesas 'por Dulce Ivanna y todas las que nos faltan'

León.- “Es por Dulce Ivanna y por todas las que nos faltan”, gritó el grupo feminista momentos antes de comenzar su marcha contra la violencia de género.

Esta tarde mujeres feministas se dieron cita en el Forum Cultural de León a las 4:00 de la tarde para marchar hasta la Presidencia Municipal.

Antes de comenzar con la caminata las mujeres decidieron hacer un conversatorio improvisado donde expusieron sus sentimientos acerca del más reciente caso de presunto feminicidio, el asesinato de Dulce Ivanna.

La joven fue reportada como desaparecida por su familia; días más tarde, las autoridades encontraron su cuerpo calcinado y señalaron que se trató de un feminicidio, mismo que presuntamente fue ejecutado por un amigo de la joven, quien además fue señalado por el colectivo feminista que marchó.

'No aparecemos muertas, nos matan'

Poco después de las 5:30 fue que comenzaron con la marcha, la caminata se extendió por toda la Prolongación Calzada de los Héroes para posteriormente continuar por la calle Francisco I. Madero.

No sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, gritaron las feministas justo al pasar frente al Templo Expiatorio.

Durante todo el trayecto las jóvenes cantaron, gritaron y exigieron justicia para todas las víctimas de feminicidio y violencia de género, algunos conductores mostraron su apoyo y pitando el claxon alentaron a las manifestantes.

“Nosotras no ‘aparecemos muertas’, nos asesinan”, “estoy harta de que mi inicio de Facebook esté lleno de mujeres desapareciendo”, “quiero salir pero me da miedo no regresar a mi casa”, “nos queremos vivas, libres, sin miedo”, fueron algunas de las consignas escritas en las cartulinas que expusieron ante la ciudadanía.

Al llegar a la zona peatonal la gente que visitó el centro pausó su actividades y curiosos se detuvieron a ver al contingente de cerca de 30 mujeres, muchos tomaron fotos, miraron atentos y otros tantos solo pasaron indiferentes.

Los nombres del gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde Héctor López Santillana tuvieron lugar en la marcha, en algunos carteles hacían señalamientos a los funcionarios y exigieron seguridad para las mujeres.

La marcha concluyó frente a la Casa Municipal, donde realizaron un círculo, gritaron nuevamente sus consignas y cerraron su movimiento con un “abrazo feminista”.