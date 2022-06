León, Guanajuato.- Desde un avión con un retraso de cuatro horas y 40 minutos para salir de CDMX a Guanajuato, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que la alianza opositora legislativa y rumbo a las elecciones 2023 y 2024, está firme.

El político azul no pudo llegar a dos reuniones programadas en León por un retraso de su vuelo programado para salir a las 9:30 de la mañana pero que despegó después de las 2 de la tarde del Aeropuerto Benito Juárez de CDMX a Guanajuato.

En un enlace desde el avión respondió a AM que las investigaciones en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, no tambalean la alianza.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La alianza va más allá de personas, lo importante es cuidar a México, cuidar la Constitución, como lo hicimos el Domingo de Resurrección que evitamos la regresiva Ley Bartlett. Y eso es lo que vamos a hacer, cuidar que no desaparezcan al Instituto Nacional Electoral (INE) como lo proponen y no quieran militarizar al país con la Guardia Nacional. Es en lo que estamos concentrados”, comentó.

A la pregunta de que si, ante los destapes de presidenciables de la 4T, no es momento que los aspirantes de la oposición se muestren, y de fijar las reglas con las que la alianza opositora habrá de definir un eventual candidato al 2024, dijo:

“Ese es el juego del Presidente, no hablar de Gobierno porque no tiene nada de qué presumir, y por eso, de manera inédita, es el propio Presidente el que adelanta la sucesión presidencial, estamos enfrentando la peor inflación de los últimos 21 años.

El Presidente lo que quiere es que hablemos de campañas electorales…De manera ilegal está promoviendo a sus corcholatas con actos anticipados de campaña”, citó.

La estrategia del PAN, dijo, será contrastar los resultados de sus gobiernos con los de la 4T, y puso como ejemplo a Guanajuato por generar certidumbre e inversión.

“El buen trabajo que se hace en Guanajuato lo vamos a cuidar”, apuntó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Diego Sinhue ve al PAN como un partido sólido en el Bajío

La visita de Marko Cortés Mendoza

El vuelo retrasado fue el 152 de Aeroméxico, la razón: faltaba cargar turbosina.

“Es una verdadera pena (muestra boleto para las 9:30 a.m.), llevamos ya en el avión esperando más de una hora y media, no llegaba la turbosina. Realmente caótico, qué pena que nuestro país esté pasando por esta circunstancia y que no se den cuenta la gran mayoría de mexicanos que todos los problemas se incrementan”.

Los encuentros a los que el michoacano no alcanzó a llegar, pero sí estuvo el secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Ejecutivo Nacional, Agustín Rodríguez Torres, fueron: uno, con liderazgos de la sociedad civil (empresarios, representantes eclesiales y académicos), y otro más con unos 40 jóvenes.

Marko sí llegó para estar con liderazgos panistas, como parte de la gira nacional de consulta para la Reforma de Estatutos y del Programa de Acción Política del PAN, la cual se votará en la Asamblea Nacional Extraordinaria del 13 de noviembre próximo.

Agustín Rodríguez, quien preside la Comisión Especial de Reforma de Estatutos del CEN del PAN, comentó en la conferencia de prensa en León, que el partido está en un proceso de renovación, pero también de crítica y autocrítica para actualizarse y pasar de ser oposición a opción de gobierno viable para México en el 2024.

Para ello, expuso, establecieron una metodología de escucha en las 32 entidades del país tanto al exterior con la sociedad civil, como al interior con la militancia.

¿Cuál es el PAN que quieren ver? Venimos con la piel gruesa para escuchar”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: No nos va a ganar Morena en Guanajuato: PAN

AM