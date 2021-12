Silao, Guanajuato - Los agresores mataron a las personas que estaban dentro de una casa, pero uno de ellos escapó y se escondió en una fiesta, los asesinos fueron tras él y dispararon a quienes se les atravesaron e hirieron y mataron a varios invitados, entre ellos a Yamila de 16 años y al niño Leonardo de un año.

Solo escuchamos gritos, las balas despertaron a toda la colonia, pero nadie se atrevió a salir, no hasta que llegó la policía”, mencionó uno de los vecinos.

Eran cerca de las ocho de la noche del martes cuando celebraban una fiesta dentro de una casa en la calle Refugio Ríos en la comunidad La Aldea, en Silao.

Cerca donde celebraban la fiesta está la calle 20 de Noviembre donde hay una casa en la que personas acostumbran a entrar y consumir drogas, según lo comentaron los vecinos.

De pronto llegaron dos hombres en motocicleta y entraron a la fuerza a la casa y mataron a Imelda de 37 años, Idelfonso de 38 años, Adolfo de 48 años, y a dos hombres más aún no identificados.

Los habitantes de la calle escucharon los fuertes golpes en la puerta y después varios balazos, pero nadie salió para protegerse.

Un hombre de la casa logró escapar y entró a la casa donde celebraban la fiesta, pero los asesinos fueron tras él y dispararon a quienes se les atravesaron.

Yamila de 16 años y el niño Leonardo de un año murieron; Minely de 19 años, Juan Carlos de 42 años, Francisca de 46 años y Genaro Rodríguez de 38 años, sufrieron heridas de balas, pero Genaro más tarde murió en el hospital.

Una vecina de la calle Emiliano Zapata, vio al hombre que escapó de la casa y corrió a la fiesta para resguardarse.

Me asomé poquito a la ventana y alcancé a ver al chico corriendo desesperado a la fiesta, de ahí no supe nada porque me invadió el miedo, pero como en menos de un minuto las detonaciones volvieron a sonar, fue ahí donde lamentablemente las balas impactaron en la pequeña y el bebé”, informó la vecina.