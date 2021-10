San Felipe, Guanajuato - A casi 20 días del asesinato de Lorena, su familia ni siquiera sabe cómo se tipificó el crimen en la carpeta de investigación, por eso este mediodía decidieron manifestarse pacificamente en una marcha con pancartas donde exigen justicia.

Lorena Pérez Ibarra salió a trabajar la madrugada del 29 de septiembre, pero nunca llegó a su trabajo, y fue encontrada muerta y con fuertes huellas de violencia en su cuerpo.

Hasta ahora la información sobre la investigación del caso ha sido mínima para la familia, además de que no han recibido ningún tipo de apoyo psicológico a pesar del grado de violencia con el que fue asesinada Lorena.

Esto llevó a que activistas llamarán a una movilización en la cabecera municipal de San Felipe, a la cual se unió la familia de la joven.

La marcha inició poco después de las 12:00 afuera de la tienda Soriana de este municipio, al frente del contingente una lona con la fotografía de Lorena

Esa lona era sostenida por la mamá de Lorena, una de sus hermanas, y su prima.

Entre las demás participantes se vieron cartulinas con mensajes para exigir justicia para Lore, pero también para otras mujeres que han sido asesinadas en este municipio.

La caminata se prolongó por aproximadamente 900 metros, y a su avance activistas y familiares de Lorena expusieron la situación en la que está su caso, la incertidumbre de la familia y la exigencia de justicia.

Al llegar a las puertas de la Casa Municipal de San Felipe, la Policía Municipal colocó vallas alrededor de su acceso principal del recinto a pesar de que las familiares, amigas y activistas habían recalcado que era una manifestación pacífica.

A las puertas de la Casa Municipal, Ericka María, prima de Lorena habló ante los asistentes

"exigimos respuestas, no que nos den la espalda y nos pongan vallas (...) Nos falta Lore, no se vale que ella hubiera salido a trabajar, una mujer que era el sustento de su hogar haya salido a trabajar y ya no regresó, no nos pudimos despedir bien de ella".