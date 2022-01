León, Guanajuato - El presidente estatal del PAN, Eduardo López Mares, se pronunció porque el Congreso del Estado legisle en materia del matrimonio igualitario respetando el derecho de no discriminación que establece la Constitución y respaldó la Corte.

Sin embargo, en la misma conferencia de prensa, el coordinador de los diputados federales del PAN en Guanajuato, el leonés Jorge Espadas Galván, sugirió al Congreso local esperar a que este asunto se resuelva en el Congreso de la Unión pues la Constitución federal podría cambiar y estarían obligados a homologarla.

Y planteó la propuesta de incluir el concepto de sociedades de convivencia.

A los panistas se les cuestionó respecto a la circular emitida por el Gobierno del Estado el pasado 20 de diciembre para que las oficialías del Registro Civil reconozcan el matrimonio igualitario sin necesidad de mediar un amparo. Y si es necesario que ya el Congreso del Estado lo reconozca en la legislación local.

En el PAN de Guanajuato hay un compromiso con el respeto de los derechos humanos de todos, estamos a favor de la igualdad y la no discriminación por cualquier razón, la propia Constitución en su artículo 1, así como la Suprema Corte de Justicia, han señalado la no discriminación por preferencias sexuales.

“Y de igual manera en Acción Nacional desde su origen hemos respetado y hacemos valer los derechos por su carácter de ser personas”, opinó el líder estatal.

Mencionó que el Congreso local definió una metodología para el análisis de las iniciativas presentadas en esta materia y deberán resolver respetando los derechos.

Los diputados determinarán lo mejor, a partir del respeto a los derechos humanos, a la no discriminación y a lo que la Corte dictó”, enfatizó López Mares a los medios.

Sugiero esperar: diputado Jorge Espadas

Enseguida intervino el diputado federal leonés y coordinador de los panistas por Guanajuato, Jorge Espadas, para señalar que este tema es un debate que se está dando en el Congreso de la Unión y sugeriría esperar a que ahí se resuelva.

Si modificamos la Constitución federal tendrán que adecuarse las constituciones de los estados. Yo sugeriría a los congresos locales, con mucho respeto, que en estos temas demos el debate nacional. Estamos pugnando por un Parlamento Abierto donde participen legisladores locales, la sociedad civil organizada y expertos.

“Abarca lo que se llama sociedades de convivencia, cosa que la Corte dice que no debe de existir porque no está en la Constitución, luego entonces si lo pongo en la Constitución la Corte no lo puede declarar inconstitucional”, apuntó el panista.

Sobre ¿si está a favor o no del reconocimiento al matrimonio igualitario? consideró que incluir todos los tipos de uniones civiles en el mismo término es discriminatorio.

En mi opinión cada tipo de unión debe tener su propia regulación civil”, sostuvo.

Por último dijo que ese paquete de reformas (que incluye también el tema del derecho a la vida), se discutirán apenas concluya el análisis de la Reforma Eléctrica.

