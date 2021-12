León, Guanajuato.- Con el objeto de obligar a que las iniciativas en defensa de los derechos de la diversidad sexual se dictaminen y no se manden ‘a la congeladora’ en el Congreso del Estado, un grupo de diez guanajuatenses presentó una demanda de amparo.

Juan Pablo Delgado Miranda, fundador y director de la organización Amicus, acompañado de Ernesto Barajas, Angie Rodríguez, Ivanna Tovar, Alan Alcantar y Andrés Diosdado, hicieron público que el 4 de noviembre presentaron la demanda.

Esto no significa, aclaran, que se dictamine a favor, pero sí la obligación de que se discuta y vote, lo que ni siquiera pasó la anterior Legislatura, donde estas iniciativas fueron relegadas, un trato diferenciado que consideran discriminatorio.

En la actual Legislatura se han presentado nuevas iniciativas, por ejemplo para el reconocimiento del matrimonio igualitario, ya terminó el periodo de consulta pero temen que pase lo mismo, pues todavía no hay certeza de cuándo se dictaminen.

No vemos claro y no queremos seguir esperando por nuestros derechos”, expuso Delgado Miranda, ex candidato a la Alcaldía de León por Movimiento Ciudadano.